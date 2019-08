‘Ajax bracht nooit bod uit’: ‘Ik denk dat ze een beetje de boel wilden opstoken’

Steven Bergwijn verlengde afgelopen week zijn contract bij PSV tot de zomer van 2023. De aanvaller annex Oranje-international maakte daarmee abrupt een eind aan de geruchten dat hij deze transferperiode uit Eindhoven zou vertrekken. Bergwijn, 21 jaar, werd deze zomer aan clubs als Ajax, Sevilla en Bayern München gelinkt.

Volgens NOS-voetbalcommentator Arman Avsaroglu is de interesse van Ajax deels een spel geweest vanuit Amsterdam. “Het leek even of het bijna rond was. Bergwijn deelde foto's met kersvers Ajacied Quincy Promes op zijn sociale media. Maar volgens mij is er nooit een bod geweest”, vertelde hij bij NPO Radio 1.

Sjoerd Mossou zag de overgang van Bergwijn van Ajax er sowieso niet komen. “Ook omdat het vanuit PSV gezien natuurlijk niet slim zou zijn. Als je je beste spelers verkoopt aan Ajax, dan geef je het op”, stelde de journalist. Bergwijn maakte op zijn dertiende de overstap van de jeugdopleiding van Ajax naar die van PSV en maakte in het seizoen 2014/2015 zijn debuut bij PSV.

“Ik denk dat Ajax een beetje de boel wilde opstoken”, zei Avsaroglu. “Als Hakim Ziyech was vertrokken, dan hadden ze de interesse misschien geconcretiseerd, maar Ajax had nooit meer betaald voor Bergwijn dan het bod van Sevilla van zo’n 25 miljoen euro.” Bergwijn kende afgelopen seizoen zijn internationale doorbraak. Zo maakte hij in oktober zijn debuut voor Oranje en was hij in de Eredivisie goed voor veertien doelpunten.