PSV denkt aan Argentijn als alternatief voor Ritsu Doan

PSV denkt aan Nicolás González van VfB Stuttgart als alternatief voor Ritsu Doan, zo verzekert De Telegraaf in de nacht van maandag op dinsdag. De 21-jarige Argentijn geniet ook interesse van Internazionale. PSV is niet van plan om aan de vraagprijs van FC Groningen van 13,5 miljoen euro, plus ‘een stevig doorverkooppercentage’, te voldoen.

Volgens het dagblad is een zomerse transfer van Doan naar Eindhoven alleen realistisch als FC Groningen water bij de wijn doet en de vraagprijs voor de Japanner laat zakken. Binnen de Eredivisie maakte in het laatste decennium alleen Hakim Ziyech een binnenlandse transfer van meer dan tien miljoen euro. De middenvelder stapte in de zomer van 2016 voor elf miljoen euro over van FC Twente naar Ajax.

González maakte een jaar geleden voor negen miljoen euro de overstap van Argentinos Juniors naar VfB Stuttgart, de club waar hij een contract tot medio 2023 ondertekende. Na een seizoen waarin men degradatie naar de 2. Bundesliga niet kon ontlopen, lijken de wegen reeds te scheiden. De linksbenige rechtsbuiten, die vorig seizoen dertig Bundesliga-duels speelde, wordt al jaren door PSV gevolgd.

PSV deed eerder deze zomer al zaken met Stuttgart, dat tien miljoen euro ontving voor de verkoop van Timo Baumgartl aan de Eindhovenaren. Ook Inter heeft interesse in González, die in Milaan echter wordt gezien als een speler voor de toekomst. Bij PSV heeft de Argentijn meer uitzicht op speeltijd en dat is een belangrijke factor.