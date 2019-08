Manchester United baalt van misser Paul Pogba en wereldgoal Rubén Neves

Manchester United heeft maandagavond punten laten liggen in de Premier League. Het bezoek aan Wolverhampton Wanderers werd met een 1-1 gelijkspel afgesloten, door doelpunten van Rúben Neves en Anthony Martial. Paul Pogba miste een strafschop in de tweede helft en zodoende wacht Manchester United nog altijd sinds 27 februari op een uit overwinning in de Premier League.

Een subliem doelpunt van Martial zorgde voor het klassenverschil tussen de teams in de eerste helft, die niet bolstond van veel kwaliteit. Solksjaer had hoe dan ook graag gezien dat Manchester United met een ruimere voorsprong de rust was ingegaan. Na nog geen half uur spelen verscheen op Molineux de 0-1 op het scorebord. Na goed voorbereidend werk van Luke Shaw, Jesse Lingard en Marcus Rashford kwam de bal op links terecht bij Martial, die doelman Rui Patricio met een hard en hoog schot verschalkte.

De voorsprong kwam op een goed moment voor de bezoekers, die moeite hadden om op de laatste meters gevaarlijk te worden. Op slag van rust liet Martial een grote kans onbenut om Manchester United met 0-2 de rust in te sturen. Na een mislukte pass struikelde hij onder druk van Willy Boly over de bal en greep Rui Patricio tijdig in.

De start van de tweede helft was levendig, met onder meer een kopbal van Raúl Jiménez op aluminium na een vrije trap. Niet veel later volgde de gelijkmaker van the Wolves: de bal kwam na een corner uteindelijk terecht bij de Portugees, die vanaf een meter of twintig uithaalde en het leer via de onderkant van de lat heerlijk achter David de Gea mikte: 1-1.

Dat de krachtmeting in 1-1 eindigde, had Manchester United aan zichzelf te wijten. Na 68 minuten spelen ging Pogba een één-twee met Martial aan en werd hij door Conor Coady onderuitgehaald. Pogba nam zelf de elfmetertrap voor zijn rekening, maar koos dezelfde hoek als Patricio. Hoewel United in het restant van het duel bij vlagen de gevaarlijkste ploeg was, kwam het scorebord niet meer in beweging.