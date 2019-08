Geplaagd Barcelona verliest derde aanvaller met blessure

Ousmane Dembélé kan voorlopig niet in actie komen voor Barcelona. De vleugelspits heeft een verrekking in zijn hamstring opgelopen en is volgens de medische staf van de club vijf weken niet inzetbaar.

Dembélé stond zaterdag in het openingsduel van LaLiga tegen Athletic Club negentig minuten op het veld en zag collega-aanvaller Luis Suárez in de rust uitvallen met een kuitblessure. Barcelona, waar Frenkie de Jong zijn officiële debuut maakte, ging met 0-1 onderuit door een prachtige treffer van Aritz Aduriz in de slotfase.

Trainer Ernesto Valverde moest het tegen Athletic ook al stellen zonder sterspeler Lionel Messi, die werkt aan zijn herstel en binnenkort terug verwacht wordt. Door het uitvallen van Dembélé en Suárez heeft Barça alleen Antoine Griezmann nog over als echte aanvaller. De eerstvolgende wedstrijd van Barcelona is zondag in het eigen Camp Nou tegen Real Betis.