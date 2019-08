Wim Kieft heeft twijfels over Ajax-aankoop: ‘Ik vind hem niet zo lichtvoetig’

Wim Kieft heeft zijn bedenkingen bij de keuze van Ajax om Quincy Promes aan te trekken. Volgens de voormalig spits rendeert de vleugelspits vooral bij ploegen die op de counter spelen en past hij daarom niet echt in het spel van de Amsterdammers.

"Ik weet niet of dat een heel goede speler is", zegt Kieft in Veronica Inside als hij gevraagd wordt naar Promes. "Als er veel ruimte is dan is hij wel heel dreigend. Maar als je ziet hoe Ajax nu speelt, dat is in een heel kleine ruimte. En ik vind hem toch niet zo heel lichtvoetig." Ook Johan Derksen is niet onder de indruk van Promes.

"Het gekke vind ik: haast alle bondscoaches kwamen bij hem uit", aldus Derksen. "Hij heeft het blijkbaar in Rusland goed gedaan, hoor ik uit de overleveringen, want daar zie je nooit beelden van. Maar in Spanje hadden ze hem op het laatst rechtsback staan, daar was het ook geen succes."

Ook Kasper Dolberg kwam ter sprake in het praatprogramma. Ajax staat naar verluidt op het punt om de Deen te verkopen aan OGC Nice. "Daar gaat Ajax geen spijt van krijgen", zegt Kieft. "We zijn twee jaar verder, hij heeft het twee jaar niet kunnen laten zien. Dat had vooral met druk te maken denk ik, dat hij daar niet mee om kan gaan. Want voetballen kan-ie wel, daarom gaven ze hem ook steeds de kans."

In zijn eerste seizoen onder Peter Bosz maakte Dolberg indruk. "Dan ben je onbevangen", weet Kieft. "In het begin gaat het allemaal vanzelf. Op een gegeven ogenblik ga je je realiseren dat ze dingen van je gaan verwachten. Grote bedragen worden genoemd, en dan krijg je druk natuurlijk. Je denkt: ik moet vandaag scoren."