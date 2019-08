Johan Derksen vreest voor keuze Ihattaren: ‘Ik vind het een beetje ondankbaar’

Johan Derksen heeft zich opnieuw uitgelaten over een speler die mogelijk niet voor het Nederlands elftal gaat kiezen. De analist van Veronica Inside vreest dat Mohamed Ihattaren voor Marokko gaat kiezen en vindt dat een aderlating voor Nederland.

"Je weet hoe ik erover denk", doelt Derksen op zijn eerdere uitlatingen over Feyenoorder Örkun Kökçu, die voor Turkije koos. "Ik vind dat als die jongen in Nederland is geboren en hier opgeleid is, hij de morele verplichting heeft om eerst Nederland de kans te geven om hem international te maken. Ik vind het een beetje ondankbaar naar de Nederlandse samenleving toe dat al die types een beetje overhaast voor het land van hun vorige generatie te kiezen. Om wat familieleden tevreden te stellen of zo. Ik vind het te gek voor woorden eigenlijk."

Wim Kieft laat zich genuanceerder uit over de situatie. "Het blijft wel een lastige kwestie, zeker op zo'n leeftijd", zegt de voormalige spits. "Twee jaar geleden was die keuze wel wat makkelijker, want toen kozen ze allemaal bijna vanzelfsprekend voor Marokko, omdat het Nederlands elftal heel slecht ging. Ik weet niet of ik vind dat een jongen van die leeftijd dat verplicht is, hoor. Hij heeft wel veel jeugdinterlands gespeeld voor Nederland."

Kieft is onder de indruk van de kwaliteiten van Ihattaren, die dit weekend tegen Heracles Almelo scoorde bij zijn basisdebuut. "Ik vind het een geweldige speler. Ook als je ziet hoe hij fysiek is. Heb je die benen gezien van hem? Die jongen speelt zo makkelijk. En hij is zeventien. Tegenwoordig zeggen ze dat je een talent bent als je twintig bent, maar toen wij voetbalden kwamen we op ons zeventiende al bij het eerste elftal. Misschien komt dat door de fysieke ontwikkeling, maar hij kan echt moeiteloos mee. Hij voetbalt alsof-ie al jaren in het eerste staat van PSV."