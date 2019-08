Ferdi Kadioglu maakt eerste doelpunt voor Fenerbahçe in penaltyrijk duel

Fenerbahçe is het nieuwe seizoen in Turkije succesvol begonnen. De ploeg van trainer Ersun Yanal was in eigen huis snel klaar met laagvlieger Gazisehir Gaziantep en won uiteindelijk met 5-0. Ferdi Kadioglu maakte in de slotfase zijn eerste treffer voor Fenerbahçe. Opvallend was dat Fenerbahçe in de eerste 24 minuten maar liefst drie penalty's te nemen kreeg, waarvan een gemist werd.

Al in de zesde minuut schoot huurling Victor Moses vanaf elf meter raak. De Nigeriaan mocht zeven minuten opnieuw aanleggen vanaf de strafschopstip, maar zijn tweede inzet werd gekeerd. Vedat Muriqi zette Fenerbahçe vier minuten later alsnog op 2-0. In de 24ste minuut kreeg de thuisploeg wéér een penalty, die ditmaal benut werd door Emre Belözoglu. Nabil Dirar en Ferdi Kadioglu maakten er in de tweede helft nog 5-0 van.