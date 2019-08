FC Augsburg verrast en haalt voormalig speler van Juventus en Arsenal

Stephan Lichtsteiner gaat in de herfst van zijn loopbaan in de Bundesliga aan de slag. FC Augsburg maakt maandagavond via de officiële kanalen bekend dat de 35-jarige verdediger een contract tot volgend jaar zomer heeft ondertekend. Lichtsteiner, goed voor 105 A-interlands voor Zwitserland, was transfervrij na zijn vertrek bij Arsenal.

Lichtsteiner startte zijn loopbaan bij Grasshoppers en kwam tussen 2005 en 2008 voor Lille uit. Hij vervolgde daarna zijn loopbaan in de Serie A: drie seizoenen voor Lazio en zeven seizoenen voor Juventus. Met de Romeinen won de rechtsback de Coppa Italia en de Supercoppa, terwijl hij in dienst van Juventus liefst veertien prijzen veroverde.

Lichtsteiner ondertekende een jaar geleden een eenjarige verbintenis met Arsenal. Na een voetbaljaargang met 23 officiële duels zat een langere samenwerking er niet in. “We zijn blij dat we met Stephan een ervaren professional naar FCA hebben kunnen halen”, licht algemeen directeur Stefan Reuter toe. “Hij heeft door een indrukwekkende loopbaan in Zwitserland, Frankrijk, Italië en Engeland een ongelooflijke schat aan ervaring.”

Lichtsteiner kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur. “FC Augsburg is een club die zich de laatste jaren geweldig heeft ontwikkeld. Deze stap is voor mij de uitdaging waar ik na mijn verblijf in Engeland naar op zoek was. Ik heb het gevoel dat ik veel kan betekenen voor deze jonge en hongerige selectie.”