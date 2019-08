Feyenoord benaderde Van Hanegem: ‘Ik heb een reden om het niet te doen’

Willem van Hanegem wil zich niet als adviseur verbinden aan Feyenoord. De oud-voetballer was eerder, ten tijde van Martin van Geel, enkele maanden actief in De Kuip om Feyenoord van adviezen te voorzien, maar vond op een gegeven moment dat hij niet serieus genomen werd. Een soortgelijke rol ziet Van Hanegem nu ook niet zitten met technisch directeur Sjaak Troost.

"Of ik het zal doen? Nee. Daar heb ik ook een reden voor. Laatst ben ik nog geweest bij de reünie. Sjaak Troost slaat me drie keer op mijn schouder en zegt: ik ga je van de week bellen, maar dan moet je wel komen", laat Van Hanegem maandag desgevraagd weten bij Radio Veronica. "Ik heb je nummer en ik ga je bellen."

Troost liet echter niets meer van zich horen, zegt Van Hanegem, die niet blij is met de gang van zaken. "In een periode van een week of twee is het beltegoed blijkbaar zo duur geworden. Dan vraag ik me af: waarom zeg je dat dan? Daar erger ik me aan. Zeg niets of kom het gewoon na." Troost is sinds deze zomer technisch directeur, nadat Van Geel was vertrokken uit De Kuip.

Van Hanegem liet zich in het Algemeen Dagblad al kritisch uit over het beleid van Feyenoord. De Kromme was onder meer cynisch over de hulp van Dirk Kuyt en Robin van Persie. "Nou, gelukkig maar, denk ik dan, als dat de redding is. Kuyt is trainer van het hoogste jeugdelftal, niet meer en niet minder. Ondertussen bepaalt hij wel al het beleid in Rotterdam. Dat krijgt altijd gevolgen. Jaap Stam zal als nieuwe trainer vooral zijn eigen koers willen varen."