Weerzien met ‘Belgische nachtmerrie’ voor AZ: ‘Ik krijg nog steeds kippenvel’

AZ is de laatste jaren uitgegroeid tot een vaste bespeler van de Europa League, maar Royal Antwerp heeft daar geen enkele boodschap aan. De Vlaamse opponent, waar voormalig AZ-trainer Louis van Gaal als speler vier seizoenen actief was, hoopt zich voor het eerst in ruim twee decennia te plaatsen voor een Europees hoofdtoernooi. De oudste profclub van België, opgericht in 1880, kende enkele tegenslagen in het recente verleden, zowel op het veld als daarbuiten, maar onder de bezielende leiding van de Roemeense trainer László Bölöni lijkt de weg naar boven te zijn ingezet.

Door Rian Rosendaal

Het tweeluik met AZ stond lange tijd op de tocht voor Antwerp, dat het donderdag in de returnwedstrijd in de derde voorronde bijzonder moeilijk had met Viktoria Plzen. De 1-0 overwinning in de thuiswedstrijd had weinig waarde meer toen op Tsjechische bodem tegen een 2-0 achterstand werd aangekeken na bijna honderd minuten spelen. Tot overmaat van ramp moest the Great Old in de verlenging verder met tien spelers, na de rode kaart voor Abdoulaye Seck, vier minuten na de tweede treffer van Plzen. De Europese droom van Antwerp bleef echter in leven dankzij een 33-jarige aanvaller uit Congo, want de ingevallen Dieumerci Mbokani wist het net te vinden in de slotfase van de verlenging en zorgde daarmee voor ‘het wonder van Plzen’.

Het had weinig gescheeld of Mbokani had helemaal geen speelminuten gemaakt in Plzen, want de geroutineerde spits was naar eigen zeggen verre van wedstrijdfit. “Het was de bedoeling om in België te revalideren, maar na overleg met de coach (Bölöni, red.) ben ik toch mee op het vliegtuig gestapt. Ik wist zelfs niet eens of ik op de bank zou kunnen zitten”, zei Mbokani na afloop in gesprek met Het Laatste Nieuws. Die reserverol kwam er toch voor de Afrikaanse spits en het werd gedurende de avond alleen maar mooier voor de ex-speler van onder meer Anderlecht, VfL Wolfsburg en AS Monaco. “Een halfuurtje moet wel lukken, dacht ik. Maar toen moest Jonathan (Bolingi, red.) eraf... Ik zei tegen de jongens dat ik ging scoren en ik deed mijn job.” Mbokani maakte zijn entree in de zeventigste minuut en hield het inclusief de verlenging maar liefst vijftig minuten vol, een stuk langer dan de held van het Antwerpse publiek zelf in gedachten had.

De Belgische nachtmerrie van AZ

Mbokani is echter niet de enige routinier in de selectie van Antwerp met een opmerkelijk verhaal. Supporters van AZ zullen nog weleens nachtmerries hebben over Sinan Bolat, die als doelman van Standard Luik in december 2009 al koppend scoorde tegen het elftal van toenmalig interim-trainer Martin Haar. De mee naar voren gestormde Bolat deed dat in de 95ste minuut van het Champions League-duel in Luik (1-1), waardoor Standard het Europese avontuur vervolgde in de Europa League en AZ de Europese aspiraties definitief in de ijskast moest zetten. “Een formidabel aandenken”, stelt Bolat in een terugblik met Het Laatste Nieuws. “Een moment dat ik misschien nooit meer zal beleven. Duizenden keren heb ik die video inmiddels bekeken. En ik ga er niet eens zelf naar op zoek, hé. Het gebeurt regelmatig dat supporters de beelden delen via sociale media. Tja, dan kom ik er ongewild toch weer op uit. Al moet ik toegeven: zelfs na tien jaar krijg ik er nog kippenvel van.”

Het doelpunt van Bolat namens Standard tegen AZ.

De inbreng van ervaren krachten als Mbokani, Bolat en de van Aston Villa overgekomen Ritchie De Laet is van grote waarde, maar bij Antwerp komen ook talentvolle spelers met enige regelmaat in de schijnwerpers te staan. Alexis De Sart is wellicht de meest besproken jongeling, al heeft dat tot dusver voornamelijk te maken met het rumoer rondom zijn transfer van Sint-Truiden naar de aanstaande opponent van AZ. De Kanaries dachten de optie in het contract van de 22-jarige middenvelder te hebben gelicht, maar volgens De Sart gebeurde dat in de verkeerde taal en zonder de afgesproken loonsverhoging. De Belgisch jeugdinternational vertrok vervolgens transfervrij, tot ergernis van Sint-Truiden-voorzitter David Meekers, die reeds juridische stappen heeft aangekondigd. “Onze advocaat heeft het dossier in handen. We zullen naar de rechtbank trekken, niet tegen Antwerp, maar wel tegen Alexis De Sart”, liet de preses weten aan het Gazet van Antwerpen. De speler in kwestie is niet onder de indruk van de woorden van Meekers, zo bleek uit zijn reactie aan dezelfde krant. “Ik begrijp dat Sint-Truiden zich er niet zomaar bij neerlegt, maar het is mijn probleem niet meer. Mijn advocaten zullen nu wel het nodige doen. Of het een ethische kwestie is? Dat weet ik niet. Er zijn gewoon fouten gemaakt in dat contract, uiteindelijk was dit de enige uitweg.”

De Sart richt zich liever op zijn rol als spelverdeler op het Antwerpse middenveld, met de gelouterde aanvoerder Faris Haroun als gewaardeerde collega in zijn nabijheid. “Met hem aan mijn zijde vond ik de ideale compagnon. Hij praat voortdurend op me in en we voelen mekaar blindelings aan.” Het is echter nog maar de vraag hoelang de samenwerking nog duurt, want volgens RMC staat Faroun, met een aflopend contract bij Antwerp, in de nadrukkelijke belangstelling van AA Gent. De 33-jarige middenvelder kan in de herfst van zijn loopbaan nog een keer een klapper maken, terwijl De Sart dolgelukkig is met zijn vijfjarige contract op de Bosuil. Minder gelukkig zal de jonge controleur zijn met het verloop van het EK Onder-21 van deze zomer. België begon met veel ambitie aan het toernooi in Italië en San Marino, maar door drie nederlagen in de groepsfase kwam er al snel een einde aan de Belgische ambities op het eindtoernooi. Er is echter ook reden tot optimisme, want De Sart wordt nauwlettend in de gaten gehouden door Roberto Martínez, de bondscoach van het ‘grote’ België. “Zo zijn er nog in België jongens die goed zijn in wat ze kunnen. Ik ben naar Sint Truiden - Standard Luik gaan kijken. Daar viel Alexis De Sart op. Dan roep je die op voor de Onder-21 en kan je de mentaliteit van die jongen eens zien”, liet Martínez nog niet zolang geleden optekenen door Sport/Voetbalmagazine.

Nieuwe glorieperiode op het Europese toneel?

Mede door de komst van De Sart droomt de aanhang van Antwerp van een nieuwe glorieperiode in Europa. De Belgische formatie bereikte net als AZ eenmaal de finale van een Europees toernooi, al was de afloop net als bij de Alkmaarders teleurstellend te noemen. AZ was in de finale van de UEFA Cup in 1981 niet opgewassen tegen Ipswich Town, terwijl Antwerp twaalf jaar later, in 1993, met 3-1 werd verslagen door Parma op Wembley. Sindsdien speelt de volgende tegenstander van AZ geen rol van betekenis op het Europese toneel, iets dat ook kan worden gezegd over de prestaties op nationaal niveau. De goede tijden lijken echter te zijn teruggekeerd. Antwerp keerde in 2017 na een afwezigheid van dertien seizoen terug in de Jupiler Pro League en slechts twee jaar later is de eerste deelname aan een Europees toernooi sinds 1997 een zeer realistische optie. Over de jaren van sportief verval, protesten van boze en teleurgestelde supporters en geruchten over een mogelijke fusie met stadgenoot Beerschot Wilrijk wordt haast niet meer gesproken in Antwerpse kringen. De opmars valt niet los te zien van de komst van Bölöni twee jaar geleden en de aanwezigheid van technisch directeur Luciano D'Onofrio, die tevens als vice-voorzitter fungeert. D’Onofrio is de drijvende kracht achter het samenwerkingsverband met FC Porto, dat onder meer Bolat en Ivo Rodrigues aan de satellietclub uit België verkocht.

De aanhang van Antwerp droomt van nieuwe Europese successen

Bölöni, die eerder Standard twee seizoen onder zijn hoede had, baalt van het feit dat de thuiswedstrijd tegen AZ niet in het vertrouwde Bosuilstadion kan worden afgewerkt. De thuishaven van Antwerp voldoet niet aan de eisen van de UEFA, waardoor noodgedwongen moet worden uitgeweken naar het Koning Boudewijnstadion in Brussel. “Het blijft wel spijtig dat we niet in ons eigen stadion kunnen spelen, waar we ons thuis voelen. Deze verplaatsing is geen grote handicap, maar dit is toch niet ons stadion. Hopelijk zorgen onze fans voor veel sfeer”, liet de 66-jarige coach weten op de persconferentie voorafgaand aan de thuisbeurt tegen Plzen. AZ moet door het gedeeltelijk ingestorte dak in het AFAS Stadion ook uitwijken, al vindt de clash met Antwerp donderdag niet plaats in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag, maar in de Grolsch Veste van FC Twente. Antwerp is van oudsher de aartsrivaal van Club Brugge, dat op supportersniveau weer een vriendschappelijke band heeft met ADO. De Haagse burgemeester Pauline Krikke wil uit angst voor supportersrellen niet dat de heenwedstrijd in haar stad wordt afgewerkt. De ambitieuze Bölöni zal waarschijnlijk niet wakker liggen van alle verschuivingen, want de doorgewinterde oefenmeester wil maar een ding: de voormalig Europa Cup-finalist uit Antwerpen weer op de Europese kaart zetten.