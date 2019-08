Liverpool-flop: ‘Ik moest googelen om te zien wie mijn ploeggenoten werden’

Op de slotdag van de winterse transferperiode in 2011 verraste Liverpool met de aankoop van Andy Carroll. De spits, die voor meer dan veertig miljoen euro overkwam van Newcastle United, moest de naar Chelsea vertrokken Fernando Torres doen vergeten, maar kon op Anfield niet imponeren. Zelf had Carroll geen idee met wie hij zou gaan samenspelen bij Liverpool, zo onthult hij in de Engelse media.

Carroll werd op 31 januari 2011 per helikopter van Newcastle naar Liverpool gebracht om zijn transfer af te ronden. "Eenmaal in de helikopter dacht ik: ik ken Stevie G (Steven Gerrard, red.), ik ken Jamie Carragher, wie nog meer? Ik ging op Google zoeken wie mijn andere ploeggenoten werden", aldus de dertigjarige aanvaller, die zijn gebrekkige kennis vervolgens verklaart.

"Het is slecht omdat het Liverpool-spelers zijn, maar het is niet respectloos: ik keek letterlijk geen voetbal, dus ik wist het niet. Toen ik bij Newcastle zat, ging ik snel naar huis, rotzooien met mijn vrienden, of ik ging uit, maar ik keek nooit voetbal. Ik kende geen spelers", zegt Carroll, die zich ook niet bezighield met tegenstanders. "Ik werd op zaterdagochtend wakker en vroeg: 'Tegen wie spelen we?' Ik was me totaal niet bewust van het voetbal dat gaande was."

Dat Carroll in 2011 op het laatste moment nog naar Liverpool verkaste, had hij zelf niet verwacht. "Het was gek. Ik was in de gym bezig op de fiets en toen zag ik op Sky Sports News: 20 miljoen pond afgewezen, 25 miljoen pond afgewezen, 30 miljoen pond afgewezen. Iedereen kwam naar me toe en zei: 'Wat gebeurt er?' Maar ik wilde nergens heen, ik had een contract bij Newcastle. Totdat ik plotseling bericht kreeg dat het rond was. Het volgende moment zat ik in een helikopter naar Liverpool."