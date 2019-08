PSV stuit op ervaringsdeskundige met Argentijnse goaltjesdief

De Champions League-droom van PSV spatte onlangs uiteen in de tweede voorronde tegen FC Basel, maar de Europa League-droom van de Eindhovenaren is nog steeds springlevend. Apollon Limassol is voor de formatie van trainer Mark van Bommel de laatste horde richting het hoofdtoernooi. De aanstaande opponent uit Cyprus rekende in de derde voorronde enigszins verrassend af met Austria Wien en lijkt daardoor op voorhand een geduchte tegenstander voor PSV. Limassol heeft daarnaast een schat aan ervaring in het spelen van voorrondes in Europees verband en beschikt ook nog eens over een sluwe topschutter uit Argentinië.

Door Rian Rosendaal

Limassol weet in tegenstelling tot PSV wel hoe het is om FC Basel in Europees verband uit te schakelen, want het elftal van trainer Sofronis Avgousti rekende een jaar geleden in de play-offs van de Europa League af met de club uit Zwitserland. Ook Ricky van Wolfswinkel kon Basel niet voor een voortijdige eliminatie behoeden, want de 3-2 overwinning van de Zwitsers volstond niet na de 1-0 nederlaag in Cyprus. Als beloning kwamen de Europese subtoppers Lazio, Olympique Marseille en Eintracht Frankfurt uit de koker bij de loting voor de groepsfase. Het keurkorps van Avgousti versloeg Lazio en Marseille en verzamelde zeven punten, maar kwam tekort om het Europese avontuur na de winterstop een vervolg te geven.

Het laatste obstakel voor PSV op weg naar de groepsfase zorgde de laatste jaren voor meer stunts op het Europese podium, want naast Basel gingen ook OGC Nice, Lokomotiv Moskou en FC Midtjylland tegen alle verwachting in kopje onder tegen Limassol. De drievoudig kampioen van Cyprus meldde zich in 23 voorgaande seizoenen aan het Europese front, al lukte het Limassol niet altijd om door de kwalificatiecyclus te geraken. De statistieken laten echter zien dat de Cyprioten een door de wol geverfde ploeg zijn wat betreft kwalificatiewedstrijden. Limassol wist 21 van de 38 kwalificatiewedstrijden winnend af te sluiten, terwijl 6 duels een gelijkspel opleverden. Slechts elf keer moest een nederlaag worden bijgeschreven. Een van die nederlagen kwam in de tweede voorronde tegen Shamrock Rovers (2-0), maar bleek uiteindelijk niet fataal te zijn. In de eerste voorronde werd eenvoudig afgerekend met Spyris Kaunas, waardoor Limassol al zes kwalificatieduels in de benen heeft voorafgaand aan het tweeluik met PSV.

Serge Gakpé loopt juichend weg na zijn treffer tegen Austria Wien

Limassol is een ervaren en gelouterde ploeg, want de gemiddelde leeftijd in de wedstrijden tegen Austria Wien kwam net boven de 28 jaar oud uit. De selectie van Avgousti herbergt tien spelers van boven de dertig, met Héctor Yuste (31) als een van de meest opvallende routiniers aan de zijde van Limassol. De kopsterke verdediger uit Spanje, met een lengte van 1.90 m, vormt samen met de tien jaar jongere Hongaar Attilai Szalai het hart van de Cypriotische verdediging. Laatstgenoemde mandekker is 1.92 m lang en eveneens sterk in de lucht. Veel lengte en kopkracht dus in de achterste linie, maar over veel snelheid beschikt de defensie van Limassol niet. Zaak dus voor PSV om de snelheid en wendbaarheid van onder meer Steven Bergwijn, Donyell Malen en Bruma optimaal te benutten. Daarnaast verliezen de eilandbewoners hun zelfbeheersing nog weleens, getuige de zestien gele en twee rode kaarten in de drie voorgaande voorrondes.

Argentijnse goaltjesdief als Europese topscorer aller tijden

Nick Viergever en Timo Baumgartl, die normaal gesproken donderdag als centrale verdedigers van PSV fungeren, krijgen hoogstwaarschijnlijk te maken met Emilio Zelaya. De 32-jarige Argentijn vervulde jarenlang een anonieme rol in zijn vaderland, voordat hij via het Griekse Ethnikos Achna in 2017 bij Limassol terechtkwam. Zelaya blijkt een schot in de roos te zijn, want de ervaren en geslepen spits staat op 40 doelpunten in 83 wedstrijden namens de topclub uit Cyprus. De Zuid-Amerikaan, die nogal eens tegen een gele kaart aanloopt, toont met vijf treffers in de kwalificatiecyclus aan waarom hij in de gaten dient te worden gehouden door de PSV-verdediging. Opvallend genoeg begon Zelaya in de tweede ontmoeting met Austria Wien op de reservebank, al kwam de goaltjesdief uit Argentinië kort voor het laatste fluitsignaal nog binnen de lijnen. Met dertien doelpunten mag de aanvalsleider zich Europees topscorer aller tijden van Limassol noemen.

Emilio Zelaya, de Europese topscorer aller tijden van Limassol

Zelaya produceerde een hattrick in de tweede krachtmeting met Spyris Kaunas en sprak na afloop op het clubkanaal van zijn werkgever over de progressie die Limassol in zijn ogen boekt op voetballend gebied. “We hebben tegen Kaunas laten zien waar we als elftal toe in staat zijn en onze voetbalfilosofie komt steeds beter tot uiting.” Zijn trio aan doelpunten kwam uiteraard ook aan bod in het vraaggesprek. “Daar ben ik vanzelfsprekend zeer tevreden mee, wants als aanvaller leef je voor doelpunten. Zo’n hattrick betekent dan ook erg veel voor mij.“ De Argentijnse topschutter is trots op zijn succesreeks in Europa, maar blijft tegelijkertijd met beide benen op de grond staan. “Zonder de hulp van mijn ploeggenoten, de trainer en de technische staf was dit allemaal niet mogelijk geweest. Ook de president en de andere mensen die bij Limassol werken zijn van onschatbare waarde geweest.” Zelaya werd in november beloond met een nieuw en verbeterd contract tot medio 2021.

Nederlandse connectie

Limassol kwam slechts een keer eerder uit tegen een Nederlandse club. In 2001 was Ajax over twee duels duidelijk te sterk (2-0 en 0-3). De destijds net in Amsterdam gearriveerde Zlatan Ibrahimovic wist in beide duels het net te vinden. De heenwedstrijd in Nederland werd door de UEFA een week uitgesteld vanwege de aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten. Er is nog een link met Ajax, want voormalig assistent-trainer Gerard van der Lem, die aan de zijde van Louis van Gaal in 1995 de Champions League veroverde, was begin 2007 korte tijd werkzaam in het Tsirion Stadion, dat overigens ook door AEL Limassol en Aris Limassol gebruikt wordt. Van der Lem vertrok echter al na twee maanden nadat hem naar verluidt door spelers en begeleiders was verteld dat de wedstrijd tegen hekkensluiter Digenis Morphou (1-0 nederlaag) was verkocht. De clubleiding, ontstemd door het plotselinge vertrek van de Nederlandse coach, hield echter vol dat er sprake was van ontslag. Op het gebied van spelers is er de link met Stefano Seedorf, die zijn opleiding bij Ajax genoot en in 2007 neerstreek op Cyprus. De oud-middenvelder vertrok echter alweer na een halfjaar, met slechts vier optredens achter zijn naam.

Ton Caanen, die het Cypriotische voetbal al kende vanwege zijn verleden bij AEK Larnaca, Enosis Neon Paralimni en Aris Limassol, kende net als Van der Lem een kortstondig avontuur bij Limassol. De Limburgse trainer werd in april 2015 benaderd en hoefde niet lang na te denken over het aanbod. “Ze hebben blijkbaar vertrouwen in mij, dus nu zit ik in het vliegtuig”, liet hij destijds met het nodige enthousiasme weten. Nog geen twee maanden later hing de vlag er heel anders bij. Limassol eindigde in de reguliere competitie op de eerste plaats, maar moest lijdzaam toezien hoe APOEL Nicosia in de kampioenspoule de landstitel veroverde. Caanen besloot hierop om zijn functie neer te leggen. De in december 2016 aangestelde Avgousti, oud-doelman van de club, houdt het dus al een stuk langer vol dan zijn Nederlandse voorgangers. De elfvoudig international van Cyprus is zeker van plan om zijn tot dusver succesvolle dienstverband extra glans te geven door PSV de toegang tot de groepsfase van de Europa League te ontzeggen.