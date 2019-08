Ajax kan met nadeel kampen: ‘Dat is echt wel een dingetje’

Boy Waterman is benieuwd hoe zijn APOEL Nicosia voor de dag komt tegen Ajax in de play-offs van de Champions League. De doelman, die geldt als tweede keeper bij de topclub van Cyprus, stelt dat men bij APOEL veel respect heeft voor de prestaties van de Amsterdammers van vorig seizoen, toen Ajax de halve finale van het miljardenbal haalde.

"De halve finales gehaald, en nog onterecht uitgeschakeld ook, denk ik. Maar wij kunnen het elke tegenstander moeilijk maken. Wij willen altijd wel voetballen. En als dat niet gaat, zit er altijd wel veel strijd in het team. Niemand had verwacht dat Ajax de halve finales zou halen, dus waarom zouden wij nu ook niet voor een verrassing kunnen zorgen?", zegt Waterman bij de NOS.

Ajax gewaarschuwd: ‘Je moet dan na vijf sprintjes al aan de zuurstof’

De 35-jarige doelman ziet wel een voordeeltje voor APOEL. Op Cyprus gaat het dinsdag waarschijnlijk heet worden en dit kan nadelig zijn voor de ploeg van Erik ten Hag. "Het wordt warm. Dat is echt wel een dingetje. Wij zijn er redelijk aan gewend. Dat is ons voordeel. Voor de fans is de Champions League en de Europa League iets speciaals. Ik verwacht dat er aardig wat mensen in het stadion zullen zitten. En dat geeft altijd iets extra's."

Waterman heeft in zijn loopbaan wel vaker tegen Ajax gespeeld, maar de veteraan erkent dat het affiche van dinsdagavond speciaal is, aangezien het duel 'totaal anders' is dan een reguliere wedstrijd in de Eredivisie. "Nu ben ik al zo lang weg uit Nederland. En het is een ander podium. Het gaat om een plek in de Champions League. Dat levert een ander soort spanning op."