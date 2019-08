Feyenoord neemt na vier jaar afscheid en meldt transfer naar Duitsland

Emil Hansson maakt per direct de overstap naar Hannover 96, zo meldt Feyenoord maandagavond via de officiële kanalen. De 21-jarige aanvaller tekent bij de club uit de 2. Bundesliga een contract voor drie seizoenen. Hansson had in De Kuip nog een verbintenis tot medio 2020. Feyenoord nam Hansson in de zomer van 2015 over van het Noorse Brann Berge.

Hansson, vorig jaar door Feyenoorrd uitgeleend aan RKC Waalwijk, laat op site van Hannover 96 weten uit te kijken naar zijn nieuwe avontuur. "Dit is een grote stap. Vanaf het eerste onderhoud met trainer Mirko Slomka was ik overtuigd van de plannen van deze club. Ik heb me goed voorbereid op deze overstap en ben nu blij dat ik speler ben van deze club."

Slomka ziet in Hansson een absolute versterking. "Wij hebben spelers nodig die in de aanval het verschil kunnen maken. Emil is zo'n speler. Hij is erg rustig voor de goal, terwijl hij ook nog erg jong is. Hij is een talent met veel mogelijkheden", aldus Slomka. Hannover 96 degradeerde vorig seizoen uit de Bundesliga en hoopt dit seizoen alweer promotie af te dwingen.

Feyenoord leende Hansson vorig seizoen uit aan RKC, waar hij goed was voor dertien doelpunten en twaalf assists en een belangrijk aandeel had in de promotie naar de Eredivisie. Eenmaal terug in De Kuip werd duidelijk dat Jaap Stam meer ziet in andere spelers. Onder leiding van Giovanni van Bronckhorst kwam de Zweed niet verder dan vier optredens.