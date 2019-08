Dalmau en scorende Schwaab maken eerste minuten achter gesloten deuren

PSV en FC Utrecht hebben elkaar maandag achter gesloten deuren getroffen op De Herdgang. Het elftal van de Eindhovenaren, dat net als het team van FC Utrecht bestond uit reserves en talenten, was op het eigen trainingscomplex met 2-0 te sterk voor de bezoekers uit de Domstad. Daniel Schwaab, die onlangs terugkeerde bij PSV, was een van doelpuntenmakers, terwijl er aan de kant van FC Utrecht met Adrián Dalmau ook een nieuw gezicht was te bespeuren.

De spits werd eerder deze zomer overgenomen van Heracles Almelo, maar wacht vanwege fysieke ongemakken nog op zijn officiële debuut. Namens PSV stonden ook onder meer Robbin Ruiter, Ibrahim Afellay en Bart Ramselaar op het veld en laatstgenoemde leverde na een kwartier spelen de assist voor de 2-0 van Amar Catic.

PSV stond toen al op 1-0 doordat Schwaab op aangeven van Olivier Boscagli na zeven minuten al de openingstreffer voor zijn rekening had genomen. FC Utrecht kreeg gedurende het duel ook genoeg kansen om te scoren via onder meer Nick Venema, Justin Lonwijk en Giovanni Troupée, maar zij slaagden er niet in om het scorebord in beweging te brengen.