Manchester United bevestigt: Alexis Sánchez keert terug in Serie A

Alexis Sánchez verruilt Manchester United op huurbasis voor Internazionale, zo bevestigen beide clubs donderdagavond via de officiële kanalen. De dertigjarige aanvaller doorstond de medische keuring in het Giuseppe Meazza zonder problemen en tekende daarna een huurovereenkomst tot het einde van het seizoen. Van een optie tot koop, waar Italiaanse media eerder melding van maakten, is geen sprake.

Sánchez werd anderhalf jaar geleden door Manchester United overgenomen van Arsenal, maar de Chileense aanvaller wist de hooggespannen verwachtingen op Old Trafford nooit waar te maken. De Zuid-Amerikaan, die regelmatig met blessures kampte in Engeland, kwam tot slechts 5 doelpunten in 45 wedstrijden voor the Red Devils. Naar verluidt betaalt Manchester United twaalf miljoen euro van zijn salaris komend jaar en komt de overige vijf miljoen euro voor de rekening van Inter.

Voor Sánchez, die een verleden heeft in de Serie A bij Udinese, waren meer gegadigden. De Daily Mail wist onlangs te melden dat naast Internazionale ook Juventus, AS Roma, Napoli en AC Milan de routinier op hun lijstjes hadden staan. Sánchez, wiens contract bij the Mancunians nog drie seizoenen doorloopt, heeft er echter voor gekozen om zijn loopbaan in ieder geval tijdelijk te vervolgen bij i Nerazzurri. Hij maakt wellicht maandag al zijn debuut in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Lecce.

Sánchez is de tweede speler die in korte tijd de overstap maakt van Manchester United naar Internazionale, daar Romelu Lukaku onlangs voor een transferbedrag van circa 81 miljoen euro dezelfde weg bewandelde. Trainer Antonio Conte verwelkomde in een eerder stadium ook al Valentino Lazaro, Nicoló Barella (huur), Ionut Radu, Matteo Politano (definitief overgenomen van Sassuolo), Eddie Salcedo (definitief overgenomen van Genoa), Gabriel Brazão, Stefano Sensi (huur), Lucien Agoume en Diego Godín.