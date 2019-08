FC Twente vraagt geen huur van AZ: ‘We willen weer goodwill hebben’

AZ kan door het instorten van een deel van het dak van het AFAS Stadion voorlopig niet terecht in het eigen onderkomen en moet voor zijn geplande thuiswedstrijden daarom uitwijken naar andere stadions. Nadat er al twee duels werden gespeeld in het Cars Jeans Stadion ADO Den Haag, zal donderdag de Grolsch Veste van FC Twente het toneel zijn van de Europa League-voorrondewedstrijd tegen Antwerp.

FC Twente vraagt de Alkmaarders niet om huur voor het gebruik van het stadion, zo vertelt algemeen directeur Paul van der Kraan van de Tukkers in gesprek met het Algemeen Dagblad: “Hoewel de situaties met ons dakdrama niet vergelijkbaar zijn, weten wij uit eigen ervaring hoe het is om door een ongeluk niet in eigen huis te kunnen spelen. Maar daarnaast is ons er ook veel aan gelegen om weer enige goodwill in de Eredivisie te hebben”, steekt de bestuurder van wal.

“Er is in het verleden nogal wat gebeurd rond onze club. Daarna zijn we een jaar uit de Eredivisie geweest. Nu we terug zijn, hechten we er erg aan om weer normale verhoudingen te hebben met de andere clubs, de andere supporters en de KNVB. Dat is ons ook wat waard. Dit kan er een steentje aan bijdragen.” Door een vriendschapsband tussen de supporters van ADO en die van Club Brugge was het uit veiligheidsoverwegingen niet mogelijk om het duel met Antwerp opnieuw in Den Haag te laten spelen.

AZ benaderde daarna volgens Van der Kraan vijf stadions, voordat zij in Enschede uiteindelijk een positieve respons kregen: “We hebben het welwillend in overweging genomen. We hebben het besproken met de gemeente en de politie en de uitkomst is: het duel kan hier veilig gespeeld worden.” De Alkmaarders moeten wel wat extra onkosten uit eigen zak vergoeden en volgens Van der Kraan kan dit bedrag uitkomen op enkele tienduizenden euro’s.

“Er moet wel flink wat gebeuren. Het veld moet voor wat trainingen en de wedstrijd worden geprepareerd. De boarding rond het veld moet aangepast. Er zijn extra schoonmaakkosten. Extra inzet van verkeersregelaars…” De twee clubs gaan maandag met elkaar om de tafel om onder meer te bespreken hoeveel kaarten er beschikbaar worden gesteld voor AZ- en Antwerp-supporters en of er ook voor FC Twente-fans stoelen zullen zijn. Van der Kraan, die aangeeft dat er waarschijnlijk vijftienduizend plekken op de eerste rij opengesteld zullen worden, geeft aan dat het om een eenmalige gebeurtenis gaat. De Grolsch Veste ligt te ver van Alkmaar af om een permanente oplossing te vormen.