‘Bayern München opent gesprekken met ‘man van honderd miljoen euro’’

De entourage van Kai Havertz praat met Bayern München over een transfer van de twintigjarige middenvelder van Bayer Leverkusen richting der Rekordmeister, zo weet BILD maandag te melden. Als er door beide partijen een akkoord wordt bereikt, dan maakt Havertz normaal gesproken in 2020 de overstap naar Bayern, dat naar verluidt honderd miljoen euro moet neerleggen voor de transfer.

Havertz was afgelopen weekeinde met een doelpunt en een assists tegen SC Paderborn (3-2 overwinning) weer eens belangrijk voor het elftal van trainer Peter Bosz, waardoor de door Bayern begeerde middenvelder een lofzang ontvangt van de Süddeutsche Zeitung. Volgens de krant is Havertz ‘een verfijnde technicus die het tempo van de wedstrijd kan dicteren en daarnaast het vuile werk niet schuwt’.

Bayern München rondde maandag de komst van Philippe Coutinho af.

Havertz weet dat de regerend kampioen van Duitsland hem nadrukkelijk volgt, maar de drievoudig international heeft er bewust voor gekozen om nog minstens een seizoen voor Leverkusen uit te komen. “Voor mij was daar ook geen enkele twijfel over, al weet ik dat ik ooit de volgende stap in mijn loopbaan zal moeten zetten. Ik ben ambitieus en wil het maximale eruit halen”, zo liet de middenvelder, wiens contract bij die Werkself nog drie seizoenen doorloopt, onlangs optekenen in de Duitse media.

Bayern slaagde er eerder deze maandag definitief in om Philippe Coutinho op huurbasis over te nemen van Barcelona, dat 8,5 miljoen euro ontvangt voor de huurdeal. Daarnaast heeft de Duitse grootmacht een optie tot koop van 120 miljoen euro bedongen bij Barcelona. Volgens BILD is Bayern echter nog niet klaar de op transfermarkt, want technisch directeur Hasan Salihamidzic houdt ‘alle opties open’ tot het sluiten van de zomerse transferperiode op 2 september.