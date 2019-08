Driessen: ‘Dan krijg je een soort rechtsongelijkheid die je niet wil hebben’

De VAR is in de eerste weken van het seizoen weer regelmatig onderwerp van gesprek en zondagavond was het ook tijdens de wedstrijd tussen Heracles Almelo en PSV raak. Scheidsrechter Jochem Kamphuis draaide na ingrijpen van de videoscheidsrechter een strafschop wegens een vermeende handsbal van Navajo Bakboord terug, terwijl hij er na dat moment voor koos om een ogenschijnlijke handsbal van Michal Sadílek niet te bestraffen. Valentijn Driessen is een dag later niet te spreken over het optreden van de arbitrage in het Erve Asito.

“Het is al sinds mensenheugenis zo dat als je met je arm naar de bal gaat en je ‘m raakt, het een penalty is”, verwijst de chef voetbal van De Telegraaf naar het incident waar Sadílek bij betrokken is. “Daarvoor is er een andere situatie waarbij er een bal uit het niets tegen de elleboog van een speler komt van Heracles die absoluut niet weet dat hij eraan komt, die komt bij toeval op z’n arm. Dan geeft Kamphuis in eerste instantie wel een penalty, daarna wordt hij naar de kant geroepen om het te bekijken en wuift hij ‘m weg, terechte beslissing.”

Driessen is het er echter niet mee eens dat de actie van Sadílek niet met een strafschop werd bestraft: “Daarom vond ik het raar dat Martin van den Kerkhof (de videoscheidsrechter, red.) hem nu niet naar de zijkant riep om de beelden te bekijken. Zo blijft het verschrikkelijk onduidelijk wanneer iets nou wel of geen penalty is”, gaat Driessen verder. De journalist vindt dat een duidelijke strafschop ook gegeven moet worden: “Dan moet de VAR de scheidsrechter maar opnieuw naar de kant laten komen, hoe erg dat misschien ook is.”

Volgens Driessen heeft in de afwegingen van Van den Kerkhof meegespeeld dat hij Kamphuis niet voor een tweede keer naar de kant wilde laten komen om een beslissing van de arbiter aan te vechten: “Het zegt ook wel iets over de autoriteit van de scheidsrechter op het moment dat je iedere keer naar de kant wordt geroepen om je eigen beslissing te moeten herzien. Dat is wel een kwalijke zaak, want dan krijg je natuurlijk een soort rechtsongelijkheid die je gewoon niet wil hebben.” Driessen signaleert eenzelfde ontwikkeling bij ‘sterke persoonlijkheden’ als Bas Nijhuis, Björn Kuipers of Serdar Gözübüyük, die niet vaak worden gecorrigeerd door een ‘jonkie’: “Dat zie je ook niet snel gebeuren maar dat zou natuurlijk wel moeten.”