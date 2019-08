‘ADO Den Haag ziet in overbodige PSV’er opvolger voor vertrokken El Khayati’

ADO Den Haag nam vorige week afscheid van Abdenasser El Khayati, die zijn gewenste transfer naar Qatar SC kreeg. De club uit de Hofstad heeft nog twee weken om een vervanger voor de aanvallende middenvelder in huis te halen. De Telegraaf schrijft dat de bij PSV overbodige Bart Ramselaar in Den Haag in beeld is als opvolger van El Khayati.

Volgens de krant sluit technisch manager Jeffrey van As niet uit dat er deze week al een aankoop gepresenteerd wordt. Voorlopig lijkt Ramselaar de voornaamste kandidaat om El Khayati op te volgen. De aanvallende middenvelder laat een behoorlijke erfenis na, daar hij vorig seizoen met 20 doelpunten en 12 assists betrokken was bij 32 doelpunten van ADO. Het leverde de dertigjarige El Khayati een tweejarig contract bij Qatar SC op.

Met nul punten uit de eerste drie Eredivisie-wedstrijden is ADO belabberd aan het seizoen begonnen. Het is dan ook duidelijk dat men in het Cars Jeans Stadion nog een opvolger voor El Khayati wil presenteren. Ramselaar komt bij PSV niet in de huidige plannen voor en lijkt zich op te moeten maken voor een seizoen op de reservebank, waar hij afgelopen weekeinde tijdens de wedstrijd tegen Heracles Almelo ook negentig minuten zat.

De 23-jarige Ramselaar werd door PSV drie jaar geleden voor een kleine vijf miljoen euro overgenomen van FC Utrecht. In zijn eerste twee seizoenen speelde hij nog een respectabel aantal wedstrijden, maar sinds de komst van trainer Mark van Bommel speelt Ramselaar nauwelijks meer bij PSV. Tot dusver speelde de middenvelder 76 wedstrijden voor de Eindhovenaren, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 6 assists.