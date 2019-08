Barcelona schendt afspraak met Bayern en publiceert details Coutinho-deal

Barcelona en Bayern München maakten maandagochtend bekend dat Philippe Coutinho de overstap maakt van het Camp Nou naar de Allianz Arena. De Spaanse topclub bracht via de officiële kanalen ook de financiële afspraken naar buiten. Bayern doet dit niet en laat op de clubwebsite weten dat beide partijen hebben afgesproken om geen mededelingen te doen over de financiële details.

Bayern schrijft dat Coutinho gehuurd wordt en er een optie tot koop is bedongen in de onderhandelingen met Barcelona. “Alle betrokken partijen hebben afgesproken om de financiële afspraken niet bekend te maken”, aldus een statement op de website van de Duitse grootmacht. Barcelona komt die afspraak niet na en meldt meerdere details. Zo laat de club uit LaLiga weten dat Bayern de optie heeft om Coutinho na dit seizoen voor 120 miljoen euro over te nemen. Bovendien meldt de club dat Bayern een huurvergoeding van 8,5 miljoen euro betaalt en dat de Duitse grootmacht het salaris van Coutinho in zijn geheel overneemt.

“We waren al lange tijd bezig om Coutinho aan te trekken en we zijn blij dat we deze transfer hebben kunnen afronden”, aldus Karl-Heinz Rummenigge namens Bayern. “Onze dank gaat uit naar Barcelona voor het instemmen met deze transfer.” Coutinho reageert verheugd op zijn overstap. “Dit is een nieuwe uitdaging voor mij bij een van de grootste clubs uit Europa”, aldus de Braziliaan. “Ik kijk enorm naar mijn tijd hier bij Bayern uit. Net als FC Bayern heb ik grote ambities. Ik ben ervan overtuigd dat ik de doelen samen met mijn ploeggenoten kan bereiken.” Coutinho gaat bij Bayern spelen met rugnummer tien, dat hij overneemt van de inmiddels gestopte Arjen Robben.