Marca: Real Madrid ‘parkeert’ concrete belangstelling voor Van de Beek

Er kan bij Real Madrid nog het nodige gebeuren in de laatste weken van augustus voordat de transferwindow sluit, zo schrijft Marca maandagochtend. De komst van Paul Pogba wordt onmogelijk geacht, waardoor de voorkeur uitgaat naar het aantrekken van Neymar. Het betekent dat de Koninklijke zijn belangstelling voor Ajacied Donny van de Beek voorlopig even ‘parkeert’.

Trainer Zinédine Zidane wilde zijn selectie dolgraag versterken met Paul Pogba, maar Manchester United is na het sluiten van de Engelse transferwindow geenszins van plan om te onderhandelen over een vertrek van de Franse middenvelder. Hij wil zelf dolgraag naar de Spaanse hoofdstad verkassen, omdat hij de Champions League wil winnen en ervan overtuigd is dat dit niet mogelijk is bij the Red Devils. Om die reden is het aannemelijk dat Pogba in de nabije toekomst alsnog naar Real Madrid zal verkassen.

Op dit moment lijkt de komst van Neymar meer realistisch te zijn. Real Madrid zal echter geduld moeten hebben, daar ook Barcelona in de markt is voor de Braziliaanse aanvaller. Paris Saint-Germain verkoopt Neymar liever niet aan de Catalanen, waardoor de Koninklijke moet afwachten tot de Franse topclub actie onderneemt om hem richting Madrid te manoeuvreren. Het lijkt aannemelijk dat Real Madrid het resterende transferbudget nu reserveert voor de komst van Neymar.

Gareth Bale is in genade aangenomen en ook de positie van James Rodríguez binnen de selectie van Zidane lijkt veranderd te zijn, waardoor geen grote uitgaande transfers meer verwacht worden. Daardoor heeft Real Madrid de concrete belangstelling in Van de Beek voorlopig even geparkeerd heeft. Het betekent overigens niet dat de Koninklijke de komst van de 22-jarige middenvelder volledig uit het hoofd gezet heeft, want men is van plan om het aantrekken van Van de Beek uit te stellen tot volgende zomer.