Wijnaldum geïmponeerd: ‘Het was niet altijd even gemakkelijk voor hem’

Liverpool wist zaterdag met 1-2 te winnen op bezoek bij Southampton. Alex Oxlade-Chamberlain speelde tegen zijn oude club 89 minuten mee en lijkt weer volledig fit te zijn, nadat hij lange tijd aan de kant stond met een knie- en hamstringblessure. Georginio Wijnaldum is blij dat de 26-jarige middenvelder weer terug is bij the Reds.

“Het is voor ons heel goed om hem terug te hebben. Hij is een hele goede speler en heeft dat laten zien voordat hij geblesseerd raakte. Het is belangrijk voor ons en voor hem dat hij terug is, want met goede spelers kunnen we gedurende het seizoen rouleren. Twee seizoenen geleden heeft hij al laten zien dat hij snel is, een goede voorzet kan geven en geregeld een doelpunt kan maken. Al die dingen zullen het team alleen maar verder helpen. Hij heeft heel veel kwaliteiten en is een hele belangrijke speler”, zegt Wijnaldum in gesprek met de Liverpool Echo.

De middenvelder laat zich lovend uit over de houding van zijn ploeggenoot. “Toen hij terugkwam en weer kon spelen en trainen, pakte hij direct zijn ritme weer op. Dat is moeilijk als je er voor zo'n lange tijd bent uit geweest. Het gaat er niet alleen om dat je weer fit wordt, maar je moet ook je ritme zien terug te vinden en dat kost tijd. Het kan tijdens je herstel weleens frustrerend zijn als het niet loopt zoals je had gewild. Hij heeft doorgezet en bleef positief, ondanks dat het niet altijd makkelijk was.”

Liverpoold-doelman Adrián ging tegen Southampton in de fout, maar door de veilige marge had dat uiteindelijk geen gevolgen. “Dat soort dingen kunnen gebeuren. Het is ongelukkig, want hij is een doelman en als je een fout maakt, is het direct een doelpunt. Vorig seizoen gebeurde het Alisson tegen Leicester City. Het ligt aan hem hoe hij reageert op de fout, dat is belangrijker dan de blunder. Natuurlijk is het anders voor Adrían, hij is hier nog geen twee weken. We moeten gewend aan elkaar raken en dan komt het goed.”