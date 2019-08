Ajax zonder Promes en Dolberg naar Cyprus, Ziyech wel bij selectie

Ajax moet het dinsdag tegen APOEL Nicosia doen zonder Quincy Promes. De aanvaller viel afgelopen zaterdag geblesseerd uit in het duel met VVV-Venlo en is niet op tijd hersteld om in actie te komen in de play-offs voor de Champions League. Hakim Ziyech viel zaterdag uit met enkelklachten, maar is desondanks door trainer Erik ten Hag opgenomen in de twintigkoppige selectie van Ten Hag. Ook Noussair Mazraoui reist mee naar Cyprus, terwijl er geen plek is voor Kasper Dolberg.

Promes moest zaterdag in Venlo (1-4 winst) voor rust al geblesseerd naar de kant. Ten Hag wist na afloop van het duel niet of de Oranje-international het duel van dinsdag in Nicosia zou halen en maandag blijkt dat de aanvaller niet op tijd fit is. De trainer sprak de verwachting uit dat Mazraoui wel in actie kan komen en de rechtsback annex middenvelder zit dan ook bij de selectie. Dat geldt ook voor Ziyech, die zaterdag ook het einde van de wedstrijd niet haalde.

Dolberg zat afgelopen zaterdag niet meer bij de wedstrijdselectie en blijft nu ook achter in Amsterdam. De Deense spits wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA. Volgens diverse media is hij hard op weg naar OGC Nice, dat tussen de 20 en 25 miljoen euro betaalt.

Selectie Ajax:

Doel: André Onana, Bruno Varela, Kjell Scherpen

Verdediging: Perr Schuurs, Joël Veltman, Edson Álvarez, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Sergiño Dest

Middenveld: Donny van de Beek, Razvan Marin, Dani de Wit, Jurgen Ekkelenkamp

Aanval: David Neres, Klaas-Jan Huntelaar, Dusan Tadic, Noa Lang, Hakim Ziyech