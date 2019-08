Martínez nog niet terug bij Argentinië, Feyenoord-target maakt debuut

Nicolás Tagliafico is opgenomen in de selectie van Argentinië voor de oefenduels met Chili en Mexico in september, zo maakt de Argentijnse voetbalbond (AFA) via de officiële kanalen bekend. Land- en ploeggenoot Lisandro Martínez heeft een uitnodiging ontvangen voor de Onder-23, waarvoor de selectie tegelijkertijd bekendgemaakt wordt.

De meest verrassende naam in de Argentijnse selectie is die van Adolfo Gaich. De twintigjarige spits van San Lorenzo werd de voorbije tijd in verband gebracht met Feyenoord, al zouden de Rotterdammers hevige concurrentie ondervinden van onder meer Real Betis, Benfica, Everton en Lazio. Gaich heeft voor de eerste keer een uitnodiging ontvangen voor de ‘grote’ nationale ploeg, nadat hij eerder in Argentinië Onder-23 en Onder-20 speelde.

Tagliafico is doorgaans een vaste waarde in de selectie van la Albiceleste en het mag dan ook geen verrassing heten dat de linksback van Ajax ook in september van de partij is bij Argentinië. Martínez maakte reeds zijn debuut in de Argentijnse ploeg, maar behoorde eerder deze zomer tijdens de Copa América niet tot de selectie en moet nu andermaal genoegen nemen met een uitnodiging voor de Onder-23.

Lionel Messi is niet van de partij, daar de sterspeler van Barcelona voor drie maanden geschorst is naar aanleiding van zijn uitspraken na de halve finale en troostfinale van het recente toernooi om de Copa América. Ook Sergio Agüero en Ángel Di Maria zijn geen onderdeel van de selectie. Daar tegenover staat de terugkeer van Marcos Rojo bij de nationale ploeg, terwijl Lucas Martínez Quarta (River Plate), Nicolás Dominguez (Vélez Sarsfield) en Jorge Nicolás Figal (Independiente) voor het eerst aanwezig zijn.

De volledige selectie:

Keepers: Esteban Andrada (Boca Juniors), Franco Armani (River Plate), Agustín Marchesín (FC Porto)

Verdediging: Nicolás Otamendi (Manchester City), Marcos Rojo (Manchester United), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Germán Pezzella (Fiorentina), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Gonzalo Montiel (River Plate), Nicolás Figal (Independiente), Nicolás Tagliafico (Ajax)

Middenveld: Marcos Acuña (Sporting Portugal), Leandro Paredes (Paris Saint-Germain), Guido Rodríguez (Club América), Giovani Lo Celso (Tottenham Hotspur), Nicolás Domínguez (Vélez Sarsfield), Rodrigo De Paul (Udinese), Matías Zaracho (Racing Club), Roberto Pereyra (Watford), Exequiel Palacios (River Plate), Lucas Ocampos (Sevilla), Manuel Lanzini (West Ham United), Alexis Mac Allister (Boca Juniors)

Aanvallers: Joaquín Correa (Lazio), Lautaro Martínez (Internazionale), Paulo Dybala (Juventus), Adolfo Gaich (San Lorenzo)