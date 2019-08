PSG-coach Tuchel laat zich uit over afwezige Neymar: ‘Dat is uitgesloten’

Paris Saint-Germain-trainer Thomas Tuchel heeft zich zondagavond na de 2-1 nederaag tegen Stade Rennes kort uitgelaten over de situatie van Neymar. Voor het tweede competitieduel op rij werd de Braziliaan niet opgenomen in de wedstrijdselectie, daar hij zijn zinnen heeft gezet op een vertrek uit Parijs. De trainer laat weten dat Neymar alleen mag vertrekken als de club in staat is om een geschikte vervanger in huis te halen.

Neymar raakte aan het einde van vorig seizoen geblesseerd aan zijn enkel en kwam sindsdien niet meer in actie. Hij moest de Copa América laten schieten en speelde in het nieuwe seizoen nog geen wedstrijd voor PSG. In de Spaanse media wordt de Braziliaanse buitenspeler veelvuldig gelinkt aan Barcelona en Real Madrid. “Hij vertrekt niet zonder dat wij een vervanger hebben, dat is simpelweg uitgesloten”, aldus Tuchel op de persconferentie na afloop van de competitiewedstrijd. “Als hij blijft, beschikken we over een speler die ons zal helpen om te winnen.”

Tuchel: 'Er is niets veranderd, hij heeft nog een contract voor drie jaar.'

In gesprek met Canal+ wilde Tuchel niet te veel woorden vuil maken over de transferperikelen rond Neymar. “Ik blijf hetzelfde zeggen: de transfermarkt is nog meer dan tien dagen open. Het gaat er niet om wat ik denk. Vandaag kon Neymar niet spelen omdat hij nog niet getraind heeft zoals de rest van de groep. Dat is de situatie en er is nog niets veranderd.”

Dat PSG de tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen verloor, zegt Tuchel niet veel. “Dit soort situaties zijn normaal in augustus. We zijn nog niet op ons best. Tegen een fysieke ploeg zoals Stade Rennes, die alles geven, is het in deze fase van het seizoen normaal dat we het lastig hebben. We maken het eerste doelpunt, controleerden de wedstrijd en maakten daarna fouten. We hadden de wedstrijd moeten beslissen na het eerste doelpunt, maar dat lukte ons niet.”