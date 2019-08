De Telegraaf en AD eensgezind over tweetal Ajacieden en Feyenoorder

Ajax veroverde in de afgelopen speelronde de koppositie in de Eredivisie dankzij een 1-4 overwinning op VVV-Venlo. Het Algemeen Dagblad en De Telegraaf hebben beide met Lisandro Martínez en Dusan Tadic twee Ajacieden in hun Team van de Week opgenomen. De kranten zijn het tevens eens over Glenn Bijl van FC Emmen, Ridgeciano Haps van Feyenoord en Vangelis Pavlidis van Willem II.

Zowel het Algemeen Dagblad als De Telegraaf kiest voor een doelman van een Rotterdamse club. De eerstgenoemde krant kiest voor Kenneth Vermeer, terwijl ook Tim Coremans van Sparta Rotterdam een plaats heeft verdiend. De defensies van beide kranten zijn grotendeels hetzelfde, met Glenn Bijl (FC Emmen), Lisandro Martínez (Ajax) en Ridgeciano Haps (Feyenoord). Het AD kiest verder in het centrum van de verdediging voor Bart Vriends van Sparta Rotterdam, terwijl De Telegraaf Vyacheslav Karavaev van Vitesse naast Martínez posteert.

Voor het middenveld zijn de keuzes daarentegen compleet verschillend. Steven Bergwijn was namens PSV trefzeker tegen Heracles Almelo en vormt daardoor in het team van het AD samen met Nikolai Laursen (FC Emmen) en Daley Blind (Ajax) het middenveld. De Telegraaf neemt in zijn elftal van de week geen enkele middenvelder van een topclub op en kiest voor Abdou Harroui (Sparta Rotterdam), Marios Vrousai (Willem II) en Anas Tahiri (RKC Waalwijk).

Vangelis Pavlidis scoorde namens Willem II twee keer in de met 2-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard en bekleedt daardoor bij beide kranten de spitspositie. Dusan Tadic was trefzeker vanaf elf meter bij Ajax tegen VVV-Venlo en verdiende daardoor bij zowel het AD als De Telegraaf een plaats. “Tadic voetbalt zo makkelijk. Hij is altijd aanspeelbaar, legt veel energie in zijn spel en zet direct druk op de tegenstander. Bovendien scoort hij veelvuldig”, zegt Ernie Brandts, rapporteur namens De Telegraaf. Die krant kiest verder voor Haris Vuckic van FC Twente, terwijl het AD Bryan Linssen van Vitesse als derde aanvaller heeft.