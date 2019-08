‘Ik wil graag een stap omhoog maken en dat is PSV zeker’

Ritsu Doan heeft zijn zinnen gezet op een transfer van FC Groningen naar PSV. De Japanse middenvelder bevestigt aan De Telegraaf dat de club uit Eindhoven zich voor hem heeft gemeld en dat hij welwillend tegenover een overstap naar het Philips Stadion staat. Mogelijk heeft Doan zijn laatste wedstrijd voor Groningen al gespeeld.

Doan haakte zondag in de warming-up voor het duel met AZ af omdat hij te veel last had van hoofdpijn. Na afloop van het doelpuntloze gelijkspel stond de Japans international de media te woord en gaf hij aan dat er al contact is geweest met PSV. De 21-jarige middenvelder bevestigde bovendien dat er wordt gesproken tussen beide clubs, ook al wilde technisch directeur Mark-Jan Fledderus daar niets over loslaten.

“Ik wil graag een stap omhoog maken en dat is PSV zeker. PSV volgt mij al lange tijd. De eerste contacten zijn van zes jaar geleden. Ik hoop dat de clubs eruit komen”, aldus Doan tegenover de krant. Volgens het PSV-doelwit kan zijn hoofdpijn los worden gezien van zijn mogelijke transfer naar Eindhoven. “Ik had zaterdag al hoofdpijn en tijdens de warming-up werd het erger.”

Doan kon eerder al vertrekken bij Groningen toen CSKA Moskou serieuze interesse had. Beide clubs kwamen echter niet tot een akkoord. Nu Hirving Lozano op het punt staat om PSV te verlaten voor Napoli, moet Doan de Mexicaan doen vergeten. Trainer Danny Buijs houdt rekening met een vertrek van de vaste basisklant. “Dat zou inderdaad kunnen. Als je op je 21e al A-international van Japan bent en je laat het ook zien in de Eredivisie, dan is het logisch dat er naar je wordt gekeken.”