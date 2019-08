Frank de Boer boekt vijfde overwinning op rij met Atlanta United

Frank de Boer heeft in de nacht van zondag op maandag geen fout gemaakt met Atlanta United tegen Portland Timbers. Op bezoek bij de middenmoter uit de Western Conference van de Major League Soccer werd de ploeg van trainer Giovanni Savarese met 0-2 opzij gezet. Leandro Gonzalez en Josef Martínez waren de doelpuntenmakers aan de kant van the Five Stripes.

Het team van De Boer is de laatste weken op stoom. Vorige week werd de Campeones Cup nog gewonnen, terwijl in de competitie de laatste drie wedstrijden gewonnen werden. Maandagochtend kwam daar de vierde competitiezege op rij bij. Na een klein kwartier spelen kwamen de bezoekers uit Atlanta op voorsprong in het Providence Park in Portland. Vanuit een hoekschop stond Gonzalez op de goede plek om de bal van dichtbij achter doelman Steve Clark te schieten.

De tweede helft was nog geen minuut oud toen Martínez de stand op 0-2 bracht. Na een fraaie steekpass van Julian Gressel kwam de aanvaller van Atlanta United vrij voor de keeper te staan. Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot hij de bal over Clark heen. Het was alweer de elfde competitiewedstrijd op rij waarin Martínez wist te scoren. Zijn totaal aantal doelpunten dit Major League Soccer-seizoen staat inmiddels op 21.

In het restant van de wedstrijd kwam de overwinning niet meer in gevaar. Door de zege komt Atlanta United op 45 punten, evenveel als Philadelphia Union. Met een wedstrijd minder gespeeld gaat het team van De Boer aan kop in de Eastern Conference van de MLS. Aanstaande zaterdag staat voor Atlanta United de uitwedstrijd tegen Orlando City op het programma.