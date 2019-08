Atlético Madrid sleept in rood gekleurde wedstrijd overwinning uit het vuur

Atlético Madrid is het nieuwe seizoen in LaLiga goed begonnen. De ploeg van trainer Diego Simeone won met 1-0 van Getafe, door een vroeg doelpunt van Álvaro Morata. De toeschouwers in het Wanda Metropolitano werden niet verwend: buiten twee rode kaarten en een doelpunt was er bar weinig te beleven. In de slotfase kwam Atlético nog goed weg, toen Ángel met een poging van afstand de lat raakte.

Atlético pakte al in de 23ste minuut de leiding. Kieran Trippier, die deze zomer van Tottenham Hotspur overkwam, bereikte met een loepzuivere voorzet Alvaro Morata. De spits kon de bal vervolgens eenvoudig in de hoek koppen: 1-0. Getafe kon daar weinig tegenover zetten en zag tot overmaat van ramp Jorge Molina met rood van het veld worden gestuurd.

De aanvaller leek met geel weg te komen na een charge op Thomas Lemar, maar op aanraden van de VAR kreeg Molina alsnog rood. Lang kon Atléti niet profiteren van het numerieke overtal, want enkele minuten later moest ook Renan Lodi inrukken. De linksback, die zijn debuut maakte voor de Madrilenen, pakte binnen drie minuten twee gele kaarten.

In de tweede helft kregen de hoofdstedelingen de kans om de wedstrijd te beslissen. João Félix versierde met een fraaie actie een strafschop, maar die werd gemist door Morata. Veel opwindends gebeurde er verder niet in het Wanda Metropolitano, tot Getafe in de 86ste minuut in de persoon van Ángel de lat trof. Vitolo miste in de absolute slotfase nog een grote kans op 2-0.