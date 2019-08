Bergwijn sprak nooit met Ajax en weigert ruzie te maken bij PSV

Steven Bergwijn zette deze week zijn krabbel onder een nieuw contract tot medio 2023 bij PSV. De buitenspeler, die zondag tegen Heracles Almelo (0-2 zege) opereerde als aanvallende middenvelder, stond deze zomer in de belangstelling van Ajax en Sevilla. Hoewel zijn nieuwe contract volgens Bergwijn niet betekent dat hij deze zomer sowieso bij PSV blijft, zal hij naar eigen zeggen nooit op slechte voet vertrekken uit Eindhoven.

"Ik ga geen ruzie maken. Als ik ga, wil ik via de voordeur weg. Als de clubs er dan niet uitkomen, so be it. Ik ga me sowieso nog een jaar focussen en mijn best doen", vertelt Bergwijn na de zege aan het Eindhovens Dagblad. Bij de NOS bezigt hij soortgelijke woorden en vertelt Bergwijn dat PSV niet akkoord ging met een bod van Sevilla. "Ik heb altijd gezegd dat ik hier niet met ruzie wegga en niets ga forceren."

Volgens Spaanse media bedroeg het laatste bod van Sevilla dertig miljoen euro plus vier miljoen euro aan eventuele bonussen. "PSV heeft het bod niet geaccepteerd. Daar heb ik respect voor. Dan moeten ze gewoon meer betalen. Zo niet, dan blijf ik gewoon nog een jaar hier", aldus Bergwijn, die Sevilla 'een mooie club' in een 'mooie competitie' vindt. Hij zegt echter blij te zijn met zijn nieuwe contract bij PSV.

Ajax was iets minder serieus voor Bergwijn, erkent hij lachend. Tot contact tussen club en speler kwam het nooit. "Ik heb met niemand van Ajax gesproken", geeft hij aan. Bij FOX Sports vertelt hij dat het nog niet honderd procent zeker is dat hij deze zomer bij PSV blijft, nu hij heeft bijgetekend. "Ik weet het niet. We gaan het zien. Ik focus me nu op PSV en heb net m'n contract verlengd. Ik zie het wel."

Bergwijn zorgde zondag tegen Heracles voor het openingsdoelpunt. Hij opereerde als aanvallende middenvelder en zegt zich goed te voelen in die rol. "Natuurlijk is het even wennen, ik heb vorig jaar alleen op de flank gespeeld. Nu krijg ik veel vaker de bal en kan ik lekker vanaf het middenveld komen. Dit ligt me wel. Of ik op deze positie blijft staan? Dat zou je aan de trainer moeten vragen."

Die trainer, Mark van Bommel, zegt dat het 'zo kan zijn' dat Bergwijn als nummer tien blijft spelen. "Hij is iemand die weg kan draaien, die een man kan passeren en die in de kleine ruimte een oplossing kan vinden. Hij heeft bovendien diepte en kan ook nog scoren", somt Van Bommel op. "Het klopt dat hij soms het moment miste waarop hij een pass had kunnen geven, maar op die momenten is hij ook wel omringd door tegenstanders. Soms lukt het dan niet om de juiste oplossing te vinden."