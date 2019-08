De Stentor: Mustafa Saymak staat aan vooravond van terugkeer in Eredivisie

Mustafa Saymak staat voor een terugkeer bij PEC Zwolle. Volgens De Stentor heeft de Eredivisionist een akkoord bereikt met Rizespor over een transfersom voor de middenvelder, al meldt Voetbal International dat het contract van Saymak in Turkije wordt ontbonden. In dat geval zou hij transfervrij kunnen overstappen. Zelf heeft Saymak bovendien al een akkoord bereikt over een driejarig contract in Zwolle.

Een jaar geleden vertrok Saymak na zeven seizoenen bij PEC. Hij verbond zich voor drie seizoenen aan Rizespor, maar zijn eerste avontuur buiten de Nederlandse landsgrenzen mondde uit in een deceptie. Saymak kwam tot vijftien wedstrijden in de Süper Lig, waarvan slechts twee als basisspeler. Eerder deze maand zou hij van de clubleiding te horen hebben gekregen dat er geen plek meet voor hem was in de eerste selectie.

Naar verluidt had ADO Den Haag ook belangstelling voor Saymak. Het lijkt er echter op dat PEC aan het langste eind zal trekken. De Blauwvingers zagen een huurdeal niet zitten en krijgen ook wat dat betreft hun zin, want Rizespor en PEC bereikten volgens De Stentor dit weekend een akkoord over een transfersom. De verwachting is dat Saymak komende week naar Nederland vliegt en al gauw zijn rentree zal maken op het trainingsveld.

In zijn laatste seizoen werd Saymak met elf doelpunten de clubtopscorer van PEC. Het was verreweg zijn meest productieve seizoen in dienst van de club. In totaal was de 26-jarige Saymak goed voor 149 competitiewedstrijden voor PEC, waarin hij 29 doelpunten maakte. Met PEC won hij in 2014 de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal.