PSG loopt tegen nederlaag aan ondanks gepruts bij tegenstander

Paris Saint-Germain heeft zondagavond verloren van Stade Rennes. De ploeg van trainer Thomas Tuchel werd diep in de eerste helft in het zadel geholpen door gepruts achterin bij de thuisploeg, maar Rennes herstelde al snel de schade. In de tweede helft liep Rennes zelfs uit naar een 2-1 overwinning, waardoor PSG al snel in het seizoen tegen de eerste verliesbeurt is aangelopen.

PSG speelde ook de tweede competitiewedstrijd zonder Neymar. De Braziliaan wil vertrekken bij de Franse topclub en zodoende nam Tuchel, net als tegen Nimes (0-3 winst), Neymar niet op in de wedstrijdselectie. Zonder de aanvaller zocht PSG tegen Rennes naar de snelle voorsprong, maar de thuisploeg bood kranig weerstand. Na 37 minuten wist PSG eindelijk toe te slaan door gepruts bij Rennes.

Damien Da Silva speelde de bal te hard voor zijn eigen doel langs, waardoor doelman Romain Salin kansloos was bij de poging van Edinson Cavani: 0-1. De voorsprong hield echter niet lang stand, aangezien M'Baye Niang niet werd aangepakt door de verdediging van PSG. De aanvaller kreeg alle tijd en ruimte om de bal in het strafschopgebied aan te nemen, te draaien en hard binnen te schieten: 1-1.

Vlak na de rust sloeg Rennes andermaal toe. Eduardo Camavinga bediende met een lange bal Romain Del Castillo, die in het strafschopgebied het leer knap naar de lange hoek van het doel wist te gidsen: 2-1. Nadien kreeg Rennes meerdere kansen om de wedstrijd definitief te beslissen, maar doelman Alphonse Aréola hoefde geen nieuwe tegentreffer meer te incasseren.