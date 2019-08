Studio Voetbal raadt PSV nodige transfer aan: ‘Ik vind hem heel onrustig’

PSV won zondagavond met 0-2 van Heracles Almelo, maar de ploeg van trainer Mark van Bommel wist geen indrukwekkend voetbal voor de dag te leggen. De analytici aan tafel bij Studio Voetbal bij NPO 1 zijn het erover eens dat de Eindhovenaren onder meer nog een goede spits met veel scoringsdrift nodig hebben.

"We gaan dit seizoen vaak hetzelfde zeggen over PSV: degelijk. Er zitten weinig pieken. Ik vind bijvoorbeeld Steven Bergwijn aan de linkerkant echt heel erg goed, een buitengewoon goede speler. Hij is op dit moment wel dé man bij PSV. Zonder dat hij fantastisch was, was hij wel vaak betrokken. Ik vind hem echt volwassen spelen", aldus Pierre van Hooijdonk.

Theo Janssen is het eens met de redenering van de oud-spits. "Hij is duidelijk de beste speler, hij zet de anderen aan het werk", zegt de oud-middenvelder. De analytici stellen dat PSV nu nog op zoek moet naar een spits, mede door het vertrek van Luuk de Jong. Janssen vindt dat Donyell Malen nog niet helemaal voldoet. “Ik vind hem heel onrustig voor de goal, hij schiet gehaast."

De analisten stellen dat een nieuwe aanvalsleider nodig is bij PSV om mee te blijven doen in de titelrace. “Ik zou zeker een spits kopen”, vervolgt Janssen, die aangeeft dat er momenteel weinig gebruik kan worden gemaakt van de lange bal. “Nu hebben ze maar één manier van spelen. Sam Lammers? Is dat een echte spits of een negenenhalf?", vraagt Janssen zich af.