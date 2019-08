Bergwijn en Ihattaren helpen PSV aan simpele overwinning

PSV heeft zondagavond een eenvoudige zege geboekt op Heracles Almelo. De ploeg van trainer Mark van Bommel speelde niet groots, maar kwam eigenlijk geen moment in de problemen. Steven Bergwijn zette de Eindhovenaren al vroeg op voorsprong en Mohamed Ihattaren bekroonde zijn basisdebuut in de tweede helft met zijn eerste Eredivisie-doelpunt: 0-2.

PSV pakte vanaf het begin het initiatief en kwam na een kwartier verdiend op voorsprong. Bergwijn, die even daarvoor nog in identieke situatie net naast mikte, schoot van achttien meter raak. Heracles gaf niet op en kreeg al snel kansen op de gelijkmaker. Teun Bijleveld zag een inzet ternauwernood gekeerd worden door Jeroen Zoet.

Silvester van der Water had na een mooie combinatie met Cyriel Dessers vrije doortocht, maar de rechtsbuiten verprutste de grote kans door naast te mikken. Vlak voor rust floot scheidsrechter Jochem Kamphuis na een vermeende handsbal van Navajo Bakboord voor een penalty voor PSV. Op aanraden van de VAR ging de arbiter echter naar de zijkant, om na het bekijken van de beelden zijn beslissing terug te draaien.

Na rust verdubbelde PSV zijn voorsprong. Cody Gakpo vond in het strafschopgebied ploeggenoot Ihattaren, die de bal met een puntertje binnen schoof en de wedstrijd daarmee in het slot gooide. PSV beperkte zich in het restant van de wedstrijd vooral tot verdedigen, maar gaf nauwelijks een kans weg aan Heracles. Dessers brak in de slotfase gevaarlijk door, maar mikte in het zijnet.