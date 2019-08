Zondag, 18 Augustus 2019

Vier opties blijven over voor Ribéry na afwijzen PSV

Manchester United is er alles aan gelegen dat Marco Rojo in de komende weken nog vertrekt, daar Fenerbahçe geïnteresserd is. The Red Devils zijn zelfs bereid om te betalen om afscheid van de Argentijnse verdediger te nemen. (Daily Mirror)

Chelsea kan Tiemoué Bakayoko nog lozen in de komende weken. De Franse middenvelder, eerder in verband gebracht met AS Monaco, is ook bij Paris Saint-Germain op de radar verschenen. (Daily Express)

Franck Ribéry heeft, ook na het afwijzen van PSV, over belangstelling weinig te klagen. De transfervrije aanvaller wordt begeerd door Dynamo Moskou, Spartak Moskou, Fiorentina en Everton. (90min)

Celtic staat op het punt om Birger Meling over te nemen van het Noorse Rosenborg BK. De vleugelverdediger moet in Glasgow de opvolger worden van de naar Arsenal vertrokken Kieran Tierney. (Scottish Sun)

Renato Sanches hoopt Bayern München in de komende weken nog te verlaten. De Portugese middenvelder is ontevreden over zijn perspectief op speeltijd bij der Rekordmeister. (Sport1)