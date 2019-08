Jack van Gelder oppert nieuwe regel tijdens discussie over Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren moet vermoedelijk spoedig de knoop doorhakken over zijn interlandcarrière. De nieuwe Marokkaanse bondscoach Vahid Halilhodzic koos er vrijdag voor om de middenvelder van PSV op te nemen in de voorselectie voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Burkina Faso (6 september) en Niger (10 september). Presentator Jack van Gelder en analist Aad de Mos van Rondo hopen dat Ihattaren uiteindelijk voor het Nederlands elftal kiest.

De voorselectie van Marokko bestaat uit liefst 46 spelers, dus het is nog lang niet zeker dat Ihattaren ook de definitieve selectie haalt. Bovendien gaat het om vriendschappelijke wedstrijden, waardoor de jongeling van PSV nog niet definitief verbonden zou zijn aan Marokko. "Ik zou het vervelend vinden als die jongen voor Marokko zou kiezen", vertelt De Mos zondagavond bij het praatprogramma van Ziggo Sport. "Wat een talent is dat. Ik zou hem graag in het Nederlands elftal hebben."

Van Gelder pleit tijdens de uitzending voor een nieuwe regel. Hij vindt dat de KNVB gecompenseerd moet worden als spelers die voor Nederlandse jeugdploegen uitkwamen, uiteindelijk voor een ander land kiezen. Onder meer Hakim Ziyech, Oussama Idrissi en Orkun Kökcü vallen daaronder. "Als je in de jeugd voor de vertegenwoordigende elftallen van een land speelt en uiteindelijk kiest voor een ander land, ben je vrij om dat te doen. Maar ik vind dat er dan een opleidingsvergoeding betaald moet worden aan de bond."

"Daarbij komt ook dat andere talenten jarenlang voor de voeten zijn gelopen. Er zijn jongens die vanaf hun dertiende tot hun negentiende voor de Nederlandse jeugdploegen speelden. Kökcü was aanvoerder van de Onder-19", stipt Van Gelder aan. Ronald Waterreus kan echter niet veel met het argument dat spelers met een dubbel paspoort de ontwikkeling van andere potentiële Oranje-internationals hinderen. "Dan moeten de jongens die de keuzemogelijkheid niet hebben, zorgen dat ze beter zijn. Dan worden zij gekozen. Simpel zat."