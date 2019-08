De Kuip hoopt op goed nieuws: ‘In mijn optiek absoluut beste Feyenoorder’

Mario Been begrijpt waarom Jaap Stam vasthoudt aan Renato Tapia. Sjaak Troost, technisch directeur van Feyenoord, liet eerder nog weten dat de middenvelder mag vertrekken uit De Kuip, maar een transfer lijkt nu niet meer in de lucht te hangen. Been vond Tapia zondag bij het duel tussen Feyenoord en FC Utrecht (1-1) een van de uitblinkers aan Rotterdamse zijde.

De middenvelder ligt nog tot volgend jaar zomer vast in Rotterdam, maar Been hoopt dat Feyenoord erin gaat slagen de international langer te binden. Tapia was namelijk samen met doelpuntenmaker Ridgeciano Haps de beste speler van de thuisploeg, aldus Been, die bij FOX Sports erkent dat opportunisme hoogtij viert in de voetballerij.

"Misschien zou je moeten proberen om dat contract open te breken en hem een jaartje of twee bij te laten tekenen. Want in mijn optiek is hij op dit moment absoluut de beste Feyenoorder", zegt de ex-trainer van de Rotterdammers. Been is minder te spreken over de rest van de selectie en wijst naar enkele spelers van FC Utrecht.

"Ik zag spelers bij FC Utrecht lopen die bij Feyenoord niet zouden misstaan. Dus dat is een slechte zaak. Bij Feyenoord horen dusdanige spelers te lopen die in De Kuip thuishoren. En dat is momenteel niet het geval", besluit Been. Leroy Fer erkent dat Feyenoord een mindere wedstrijd speelde tegen FC Utrecht. De middenvelder geeft ook toe dat niet iedere speler topfit is.

"Ik denk dat veel jongens met een comeback bezig zijn, jongens die lang niet gespeeld hebben", zegt Fer bij RTV Rijnmond. "Ik ben er zelf ook een van. Dan is het voor de trainer moeilijk om bepaalde keuzes te maken, hij moet altijd rekening houden met jongens die van een lange weg terugkomen. Het is moeilijk, maar we zijn allemaal hard aan het werk om die drie wedstrijden per week negentig minuten vol te houden."