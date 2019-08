Aad de Mos stomverbaasd in Eindhoven: ‘Hij heeft de boel verrot gescholden’

Victor Valdés, de trainer van Barcelona Onder-19, baarde zondag opzien tijdens de Otten Cup in Eindhoven. De voormalig doelman weigerde om de troostfinale van het jeugdtoernooi tegen Everton te spelen: hij nam zijn beslissing vanwege een aantal blessures, de in zijn ogen slechte grasmat en de slechte weersomstandigheden in Eindhoven. Aad de Mos was aanwezig bij het toernooi en was stomverbaasd door het gedrag van Valdés.

"Barcelona had een fantastische ploeg, maar een gestoorde coach", stelt De Mos zondagavond bij Rondo op Ziggo Sport. "Hij speelde zaterdag met zijn B-elftal tegen PSV, verloor met 1-0 en heeft daarna de boel helemaal verrot gescholden. Heel raar gedrag van hem. Hij verloor vanmorgen terecht in de halve finale van Internazionale. Vervolgens weigert hij op dit grote toernooi, met grote clubs, de troostfinale te spelen en neemt hij de jongens mee naar Barcelona."

De redenen die Valdés aanvoerde voor zijn besluit, kunnen niet rekenen op begrip van de analist. "Het veld is zo fantastisch. Het bestaat voor twintig procent uit kunstgras en het normale gras groeit erdoorheen. Er zijn geen polletjes en het veld blijft heel bij slidings. Maar meneer vond het veld niet goed genoeg." De Mos keek verder zijn ogen uit op het toernooi. Bij PSV zag hij 'twee heel goede spelers'. "Noni Madueke, een jongen met een goed linkerbeen die ze hebben gehaald van Tottenham Hotspur. Een goede speler voor de toekomst. Shurandy Sambo is een fantastische rechtsback, die me een beetje doet denken aan Sergiño Dest van Ajax."

"Ik moet zeggen dat Ruud van Nistelrooij het goed voor elkaar heeft. Ze spelen echt goed voetbal", aldus de voormalig trainer van PSV, die ook van andere talenten van PSV Onder-19 onder de indruk raakte. "Jeremy Antonisse is een jongend ie de potentie heeft om de top te halen. Madueke gaat zeker de top halen. De keeper (Maxime Delanghe, red.), die ze van Anderlecht hebben gehaald, is een fantastische keeper."