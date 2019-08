Frank Lampard baalt ook na eerste thuiswedstrijd met Chelsea

Chelsea heeft zondag een vervolg gegeven aan de teleurstellende seizoensstart. Na de 4-0 nederlaag tegen Manchester United van vorige week, en de midweekse nederlaag tegen Liverpool in de Europese Supercup, volgde op Stamford Bridge een 1-1 gelijkspel tegen Leicester City in de Premier League. Frank Lampard wist zijn eerste thuiswedstrijd als trainer van Chelsea zodoende niet om te zetten in een overwinning.

Lampard voerde voor zijn eerste thuiswedstrijd als trainer van Chelsea drie wijzigingen door ten opzichte van de openingswedstrijd tegen Manchester United. N'Golo Kanté was tegen zijn oude club fit genoeg om te beginnen en verving Mateo Kovacic op het middenveld. Olivier Giroud kreeg de voorkeur boven Tammy Abraham in de voorhoede, terwijl Christian Pulisic zijn eerste basisplaats kreeg in de Premier League. De Amerikaan hield Ross Barkley op de bank. Een attente Mason Mount brak al na zes minuten de ban voor Chelsea. De middenvelder ontfutselde de bal bij Wilfred Ndidi, die laks dribbelde voor zijn eigen strafschopgebied, en rondde direct af. Voor Mount was het zijn eerste doelpunt als speler van Chelsea.

De wijze waarop het doelpunt viel, stond symbool voor de manier waarop Chelsea aan de wedstrijd was begonnen. The Blues grepen Leicester bij de strot en lieten de bezoekers geen enkele aanval opbouwen. Gaandeweg de eerste helft kwam Leicester echter meer aan de bal en moest Chelsea meer verdedigen. Echt in de problemen kwam de ploeg van Lampard desondanks niet, voordat arbiter Oliver Langford affloot voor de rust. Langford zou overigens vierde official zijn op Stamford Bridge, maar scheidsrechter Graham Scott zat vast in het verkeer en kwam pas vlak voor de wedstrijd aan. Ondertussen was Langford al aangewezen als zijn vervanger; het was voor de scheidsrechter zijn debuut op het hoogste niveau.

Halverwege de tweede helft incasseerde Chelsea de gelijkmaker van Leicester. Na een corner van James Maddison knikte Ndidi snoeihard raak. Hij maakte daarmee zijn fout voorafgaand aan de 1-0 goed en reageerde daar emotioneel op. Voor Maddison was het alweer zijn vijftigste gecreëerde kans sinds de start van het afgelopen seizoen: zes meer dan iedere andere speler in de Premier League. Het was een dikverdiende gelijkmaker van Leicester, dat na rust veel beter speelde en nog kansen kreeg op de overwinning via Maddison, Jamie Vardy en Youri Tielemans. Het spel ging op en neer in de aantrekkelijke tweede helft, maar goals vielen er niet meer.