Opvallend ‘probleem’ doemt op bij Feyenoord: ‘Dat zie je ook terug’

Feyenoord kwam zondag wederom niet verder dan een remise. De Rotterdammers speelden in De Kuip met 1-1 gelijk, nadat de ploeg van trainer Jaap Stam dit seizoen ook al punten verspeelde tegen Sparta Rotterdam (2-2) en sc Heerenveen (1-1). Mario Been was na afloop verbaasd over het gebrek aan fitheid bij de Feyenoorders.

"Dat heeft Stam ook aangegeven: Rick Karsdorp kan nog geen negentig minuten spelen. Maar je zag meerdere spelers met kramp of vermoeidheidsverschijnselen. Dat is een probleem, want de komende weken krijgen ze Europees voetbal als ze de groepsfase van de Europa League gaan halen”, zegt de ex-trainer van Feyenoord bij FOX Sports.

“Al met al merk je zeker dat het nog niet fris is. Dat zie je ook terug op het veld”, besluit Been. Kenneth Vermeer was vooral kritisch op de tegentreffer van Issah Abass. "We verliezen de bal en hij loopt vanaf eigen helft het hele veld over", zegt Vermeer bij FOX Sports. "Dan moet er een overtreding gemaakt worden om het spel even dood te leggen.”

“Dan pak je maar geel. Dat doen we niet en dan ligt-ie weer in het mandje. Dat gebeurt ons nu te vaak. Ik had niet het gevoel dat we slecht speelden", vervolgt de doelman. "Je komt alleen weer op achterstand. Dan moet je weer gaan vechten. Ik denk dat je achteraf blij mag zijn met een punt”, aldus Vermeer, die wijst op de gelijkmaker van Ridgeciano Haps in de tweede helft.