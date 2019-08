AZ verzuimt koppositie te heroveren door gelijkspel tegen FC Groningen

AZ is er zondagmiddag niet in geslaagd om de koppositie in de Eredivisie te heroveren. De manschappen van trainer Arne Slot domineerden delen van de ontmoeting met FC Groningen in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag, maar het leverde de Alkmaarders geen overwinning op: 0-0. AZ komt in punten (7) gelijk met lijstaanvoerder Ajax, maar beschikt over een minder doelsaldo dan de regerend landskampioen en moet derhalve genoegen nemen met de tweede plaats..

Groningen moest het in Den Haag doen zonder Ritsu Doan, die kort voor de aftrap afhaakte met hoofdpijn. Een flinke tegenvaller voor trainer Danny Buijs, die vervolgens Sam Schreck een basisplaats toebedeelde op het middenveld van de Trots van het Noorden.. Desondanks begon de bezoekende ploeg voortvarend aan het treffen met AZ, met enkele goede mogelijkheden voor Kaj Sierhuis. De door Ajax verhuurde spits wacht echter nog steeds op zijn eerste doelpunt van de huidige voetbaljaargang.

Buijs leek meer blessureproblemen te krijgen toen verdediger Amir Absalem in een luchtduel hard in botsing kwam met AZ-verdediger Jonas Svensson. Beide spelers bleven enige tijd op het veld liggen, maar konden uiteindelijk verder. In de slotfase van de gelijkopgaande eerste helft liet Oussama Idrissi een goede kans voor AZ onbenut, waarna beide ploegen met een gelijke stand aan de rust begonnen.

De ingevallen Mohamed El Hankouri was twintig minuten voor tijd heel dicht bij de openingstreffer voor Groningen, maar de vleugelaanvaller raakte de bal helemaal verkeerd, tot opluchting van de AZ-verdediging. Sierhuis werd luttele minuten later vervangen door Charlison Benschop. De formatie van Slot, zonder de geblesseerde Ron Vlaar, zette vervolgens aan voor een slotoffensief, maar het zo gewenste winnende doelpunt bleef echter uit. Het is de eerste keer dit seizoen dat AZ punten laat liggen.