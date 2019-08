Feyenoord komt niet langs FC Utrecht en dankt Haps voor punt

Feyenoord wacht na de derde speelronde nog altijd nog op de eerste overwinning van het nieuwe Eredivisie-seizoen. Na remises tegen Sparta Rotterdam en sc Heerenveen moest de ploeg van trainer Jaap Stam ook tegen FC Utrecht genoegen nemen met een punt. Het is voor het eerst in de clubgeschiedenis dat Feyenoord de drie eerste competitieduels gelijkspeelt. Isah Abass opende de score, waarna Ridgeciano Haps vlak na rust voor de 1-1 zorgde, wat ook de eindstand bleek.

Stam koos met Steven Berghuis, Sam Larsson, Luis Sinisterra en Luciano Narsingh voor vier buitenspelers in de basis. Berghuis begon ‘op tien’, terwijl Narsingh zijn rol als spits overnam. Met basisdebutant Liam Kelly in de ploeg begonnen de Rotterdammers sterk aan de wedstrijd. De aanval werd gezocht en Utrecht-doelman Maarten Paes voorkwam een vroege achterstand na een van richting veranderd schot. Geheel tegen de verhouding in kwamen de bezoekers na negen minuten spelen op voorsprong. Larsson ging de fout in en leverde de bal in bij Isah Abass, die een solo vanaf eigen helft inzette. De rappe aanvaller ging Eric Botteghin op snelheid probleemloos voorbij en Rick Karsdorp kwam te laat om zijn inzet in de verre hoek te stoppen.

Na de openingstreffer was Feyenoord de draad even helemaal kwijt. Narsingh werd nog dreigend met een schot dat voor het doel van Paes langs ging, maar het was de ploeg van trainer John van den Brom die voor de gevaarlijkste momenten zorgde. De achterhoede van Feyenoord oogde kwetsbaar en Utrecht kon het middenveld vaak eenvoudig oversteken. Vijf minuten voor rust kreeg Abass dé kans op de 0-2, maar hij faalde in de afronding. Jan-Arie van der Heijden greep niet goed in met een sliding en zag Abass alleen op het doel van Kenneth Vermeer afgaan. De keeper voorkwam erger voor de Rotterdammers. Aan de kant van de thuisploeg was het Berghuis die zijn ploeg op sleeptouw probeerde te nemen en de Oranje-international was nog dicht bij de gelijkmaker. Zijn schot vanaf de rand van het strafschopgebied ging maar net naast.

Stam was allesbehalve tevreden en liet dat in de rust blijken. Hij toonde geen genade en voerde twee wissels door: Larsson werd vervangen door Fer, terwijl ook Van der Heijden achterbleef in de kleedkamer. Laatstgenoemde werd vervangen door Edgar Ié. Dat de aanwinst in mocht vallen is veelzeggend over de situatie van Van der Heijden, die heeft aangegeven weg te willen uit De Kuip en sindsdien geen goede indruk meer maakt. Ié trainde vrijdag pas voor het eerst mee met de selectie van Stam, zo gaf de trainer voor de wedstrijd nog aan. Met de Portugese verdediger en Fer binnen de lijnen kwam Feyenoord sterk uit de kleedkamer. Gesteund door het publiek werd de jacht op de gelijkmaker ingezet en het was Ridgeciano Haps die de fans vijf minuten na de thee liet juichen. Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot hij de bal hard tegen de touwen.

Ié begon goed aan zijn invalbeurt met een aantal goede acties. Toch ontkwam ook hij niet aan een fout, waarbij Abass alleen op Vermeer af kon. De Utrecht-aanvaller schoof de bal echter in het zijnet. Hoewel Feyenoord wat beter in de wedstrijd kwam en de controle leek te hebben, waren het de bezoekers die de beste kansen kregen. Simon Gustafson kreeg een goede mogelijkheid en stuitte op Vermeer. Aan de andere kant speelde Sinisterra zich goed vrij, maar hij faalde hopeloos in de afronding. In de slotfase drong Utrecht aan en ging het nadrukkelijk op zoek naar de overwinning. Van den Brom bracht Venema nog binnen de lijnen, terwijl aan de kant van Feyenoord Lutsharel Geertruida de vervanger was van de geblesseerde Karsdorp. Met frisse krachten in het veld kregen beide teams nog mogelijkheden, maar bleef het bij 1-1.