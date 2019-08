Alfred Schreuder komt dreun na 35 seconden niet meer te boven

Alfred Schreuder heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van TSG Hoffenheim verloren. Bij zijn vuurdoop in de Bundesliga ging de nummer negen van vorig seizoen met 1-0 onderuit tegen Eintracht Frankfurt. Het enige doelpunt werd al na 35 seconden gemaakt. Schreuder, vorig seizoen assistent-trainer van Ajax, werd deze zomer aangesteld door Hoffenheim.

De oefenmeester, die Joshua Brenet negentig minuten op de bank liet bij Hoffenheim, had zich waarschijnlijk geen slechtere start van de wedstrijd kunnen voorstellen. Al na 35 seconden kwamen de bezoekers op achterstand door een doelpunt van Martin Hinteregger. Na een corner van voormalig Eredivisionist Filip Kostic nam Hinteregger de bal van dichtbij uit de lucht: 1-0. In de daaropvolgende fase had Hoffenheim veel balbezit in de Commerzbank-Arena, maar doelman Kevin Trapp van Eintracht hoefde nauwelijks in actie te komen in het eerste halfuur.

Kostic was de gevaarlijkste man namens de thuisploeg: hij schoot na 27 minuten rakelings naast en wist even daarna een één-op-één-situatie met doelman Oliver Baumann niet met goed gevolg af te ronden. Hoffenheim dacht enkele minuten voor rust op gelijke hoogte te komen, maar de treffer van Dennis Geiger werd afgekeurd vanwege een buitenspelsituatie. Kort na de rust kwamen er weer kansen voor Eintracht op de 2-0. Baumann had een goed antwoord op de inzet van Daichi Kamada en een kopbal van Dominik Kohr werd weggewerkt.

Hoffenheim was in de slotfase niet in staat om Eintracht in grote problemen te brengen. De 2-0 hing nadrukkelijker in de lucht dan de 1-1, maar geen van beide zou vallen. Voor Schreuder is het een teleurstellend begin van zijn avontuur in de Bundesliga, nadat hij vorige week zaterdag nog ontsnapte aan een blamage in de eerste ronde van de DFB-Pokal. Derdedivisionist Würzburger Kickers werd ternauwernood geklopt na strafschoppen.