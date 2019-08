Veelbesproken arbiter van Chelsea - Leicester wordt last-minute vervangen

Het duel tussen Chelsea en Leicester City van 17.30 uur begint zondag met een andere wedstrijdleiding dan vooraf gepland. Scheidsrechter Graham Scott zat vast in het verkeer en kwam pas kort voor de aftrap aan op Stamford Bridge. Hij zal nu functioneren als vierde official en wordt vervangen door Oliver Langford, die plots zijn debuut gaat maken als scheidsrechter in de Premier League. In eerste instantie was Langford aangewezen als vierde official.

Het is een bijzonder weekend voor Scott, die zaterdag als VAR werkzaam was tijdens de competitiewedstrijd tussen Manchester City en Tottenham Hotspur (2-2). De videoscheidsrechter vertolkte in die wedstrijd een hoofdrol. De late 3-2 van Gabriel Jesus voor Manchester City werd afgekeurd vanwege een handsbal van Aymeric Laporte. Eerder in de wedstrijd kreeg de arbitrage al de nodige hoon over zich heen toen Erik Lamela overduidelijk aan het lichaam van Rodri hing, maar Manchester City geen strafschop kreeg.

Een dag later zou Scott de arbiter zijn bij Chelsea - Leicester, maar hij zat in de file en het was onduidelijk of hij op tijd zou aankomen. Langford werd aangewezen als zijn vervanger en dat bleef ook zo toen Scott vlak voor de aftrap kwam opdraven in het stadion. De nieuwe scheidsrechter heeft pas twee wedstrijden in de Championship op zijn cv staan, die hij deze maand nog floot. Hij gaat vanaf 17.30 uur debuteren op het hoogste niveau.