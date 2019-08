Fraser: ‘Ik had het bij ADO Den Haag met Kramer en nu met Veldwijk’

Lars Veldwijk gaf onlangs aan dat de kans dat hij bij Sparta Rotterdam blijft fifty-fifty is en trainer Henk Fraser gebruikte zondag bij FOX Sports woorden van dezelfde strekking. Fraser benadrukt overigens dat zijn band met Veldwijk goed is, ondanks hardnekkige geruchten dat de oefenmeester van de promovendus niet door een deur kan met de aanvaller.

“Het is voor mij ook fifty-fifty op dit moment”, aldus Fraser, die daarna dieper ingaat op zijn werkrelatie met Veldwijk. “Ik had het bij ADO Den Haag met Michiel Kramer en nu met Veldwijk. Mensen denken dat wij elkaar in de gang voorbijlopen, althans, dat wordt de wereld ingeholpen door journalisten. Soms heb je dezelfde belangen en als spelers even niet spelen, dan wordt dat anders. Laros Duarte en Deroy Duarte bijvoorbeeld zullen waarschijnlijk ook niet blij zijn met mij op dit moment.”

Fraser houdt er rekening mee dat Veldwijk, wiens contract bij Sparta in 2020 afloopt, alsnog kan vertrekken in de komende dagen. “Het is in principe een afspraak tussen hem en Henk van Stee (technisch directeur Sparta, red.) dat hij mag vertrekken als er een club komt in deze periode. Dat moet je mensen ook gunnen, en ze hebben nou eenmaal die afspraak. Blijft Lars, dan is hij van harte welkom.”

Veldwijk zei onlangs ‘nee’ tegen een lucratief aanbod vanuit Iran. “Dat aanbod was heel lucratief”, liet de 27-jarige aanvaller weten aan het Algemeen Dagblad. “Maar ik volg mijn gevoel. Ik heb het heel goed naar mijn zin bij Sparta. Ik wil alleen weg als er iets heel moois komt.” Veldwijk, sinds 2018 actief in Rotterdam, heeft naar verluidt tot 21 augustus de tijd om van club te wisselen.