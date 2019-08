Been verrast door besluit Stam: ‘Misschien een terugslag of vermoeidheid’

Mario Been is verrast door de opstelling van Feyenoord tegen FC Utrecht. Steven Berghuis werd de afgelopen drie wedstrijden ingezet als spits, maar startte zondag in De Kuip als aanvallende middenvelder. Been had graag gezien dat trainer Jaap Stam opnieuw voor Berghuis als spits had gekozen en geeft aan het jammer te vinden dat Orkun Kökcü op de bank zit.

Stam koos voor het duel met Utrecht voor vier buitenspelers in de basis. Berghuis begon als aanvallende middenvelder, terwijl Luciano Narsingh in de punt van de aanval startte. Sam Larsson en Luis Sinisterra begonnen vanaf de flanken. “Het is heel aanvallend, met vier echte aanvallers”, aldus Been bij FOX Sports. De clubloze trainer merkt op dat Stam veel aan het puzzelen is, mede door blessures van onder meer Nicolai Jörgensen en Jens Toornstra. “Elke week heeft hij een ander elftal. Maar dat hij niet vast kan houden aan een elftal, heeft er alles mee te maken dat hij bepalende spelers mist.”

Kökcü begon donderdag tegen Dinamo Tbilisi nog vanuit de basis, maar zondag kreeg Liam Kelly de voorkeur. “Hij is toch een speler uit de eigen jeugd en iemand die elke week laat zien dat hij het niveau aan kan”, reageert Been. “Misschien heeft het te maken met een terugslag of vermoeidheid. Leroy Fer zit ook op de bank, dat zal allemaal met fysieke problemen te maken hebben waar wij niets van weten. Dit zal de meest fitte groep zijn die Stam voor handen heeft.”

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Haps; Kelly, Tapia, Berghuis; Sinisterra, Narsingh, Larsson.