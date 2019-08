Ritsu Doan haakt plots af en verrast Pascal Kamperman en Hedwiges Maduro

Ritsu Doan leek zondagmiddag om 16.45 uur aan de aftrap te verschijnen in de wedstrijd tussen AZ en FC Groningen, maar tijdens de warming-up is de middenvelder afgehaakt. Doan heeft trainer Danny Buijs laten weten dat hij kampt met hoofdpijn en daarom niet kan spelen. De Japanner wordt op het middenveld vervangen door Sam Schreck.

"Hij geeft aan dat hij zich niet goed genoeg voelt om te voetballen", vertelt Buijs aan FOX Sports. Doan wordt op de transfermarkt begeerd door PSV en dus wordt zijn afwezigheid in verband gebracht met een mogelijke transfer. Buijs gaat ervan uit dat zijn pupil zich niet goed voelt in 'lichamelijk' opzicht in tegenstelling tot 'geestelijk' opzicht. "Transferstress? Dat durf ik niet te zeggen, dat moet je aan anderen vragen. Hij geeft aan dat het niet gaat, dus we stellen iemand anders op."

"Als hij tegen mij zegt dat hij hoofdpijn heeft, ga ik ervan uit dat dat klopt", voegt Buijs daaraan toe. Vragen over een mogelijke transfer van zijn sterspeler stelt hij niet op prijs; Buijs wil niet reageren op de vraag of Doan weggaat bij Groningen. "Wat wil je nou bereiken met dit interview? Zullen we het over de wedstrijd hebben of wil je een afzonderlijk interview houden over Doan?"

Verslaggever Pascal Kamperman was verrast door de absentie van Doan: hij was in de veronderstelling dat alleen de geschorste Mike te Wierik in de basis was vervangen door Bart van Hintum. Buijs corrigeerde hem, waarna het interview vooral over Doan ging. "Ik gaf netjes aan dat we nog een extra wijziging hebben en dan ga je het hele interview alleen nog maar daarover praten", aldus Buijs. "Ik weet niks van een transfer en ik ga daar ook niet over."

"Ik ben hier voor deze wedstrijd, dus stel mij vragen over deze wedstrijd. Als je vragen wilt stellen over Doan, moet je Mark-Jan (Fledderus, red.) erbij halen", concludeert Buijs over het dossier-Doan. Analist Hedwiges Maduro spreekt kort na het interview evenwel zijn verbazing uit over het afhaken van de aanvallende middenvelder. "Waar ligt de grens? Als je hoofdpijn hebt, kun je toch nog wel wat proberen? Als het spierpijn was, dan begreep ik het wel. Het klonk een beetje raar."