Stam verrast met debutant en vier buitenspelers in opstelling Feyenoord

Feyenoord treedt zondagmiddag met Liam Kelly in de basis aan tegen FC Utrecht. De middenvelder verschijnt voor het eerst aan de aftrap in de Eredivisie. Voor aanwinst Edgar Miguel Ié is het nog te vroeg voor een basisplaats. Mogelijk maakt hij zijn debuut in De Kuip, want hij is door trainer Jaap Stam opgenomen in de wedstrijdselectie. De opstelling van Feyenoord is enigszins verrassend, daar de coach heeft gekozen voor vier buitenspelers.

Orkun Kökcü moet tegen Utrecht genoegen nemen met een plek op de bank, net als Leroy Fer. Laatstgenoemde kreeg afgelopen donderdag nog rust voor het duel met Dinamo Tbilisi (1-1). Stam kiest zondag met Steven Berghuis, Luciano Narsingh, Luis Sinisterra en Sam Larsson voor vier buitenspelers in zijn ploeg. Naar verwachting speelt Berghuis als aanvallende middenvelder en wordt Narsingh ingezet als valse spits.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Haps; Kelly, Tapia, Berghuis; Sinisterra, Narsingh, Larsson.

Opstelling FC Utrecht: Paes; Klaiber, Hoogma, Janssen, Guwara; Strieder, Gustafson, Maher; Kerk, Abass, Joosten