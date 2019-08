Noa Lang showt kleurrijke outfit; Eredivisie-trainer gaat viraal op social media

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

We beginnen met een gouden volgtip: Leonid Slutsky. De Russische trainer van Vitesse is sinds kort aan het Instagrammen geslagen en stelt absoluut niet teleur. Slutsky won vrijdagavond met Vitesse van PEC Zwolle (3-0) en was een dag later in het Stade Saint-Symphorien aandachtig toeschouwer bij Metz - AS Monaco (3-0), vermoedelijk om landgenoot Aleksandr Golovin aan het werk te zien.





Het is de laatste weken stil gevallen rondom Noa Lang. De jonge vleugelaanvaller kreeg in de voorbereiding nog regelmatig de kans bij Ajax, maar hoefde sindsdien niet meer te rekenen op speelminuten. Lang wist afgelopen weekend echter toch nog de aandacht op zich gevestigd met zijn 'drip'.





Real Madrid begon afgelopen zaterdag met een 1-3 zege op Celta de Vigo prima aan het nieuwe seizoen in LaLiga. Wie echter denkt dat Toni Kroos na afloop de gevierde man was vanwege zijn wondergoal, heeft het mis: de bekende Turkse chefkok Nusret Gökçe, alias Salt Bae, stal de show met zijn aanwezigheid in Balaídos. 'Je hebt ons geluk gebracht', zou Karim Benzema hebben gezegd.





Barcelona beleefde een minder prettige seizoensouverture in LaLiga: de regerend landskampioen verloor vrijdag (zonder de geblesseerde Lionel Messi) al met 1-0 van Athletic Club. De selectie van de Catalanen kreeg erna een dag vrijaf.





Theo Janssen kwam afgelopen vrijdag bij Vitesse - PEC Zwolle een oude bekende tegen: Paulo Rink. De twee speelden aan het begin van dit decennium een tijdje samen bij Vitesse.





Víctor Valdés zorgde zondag voor opschudding: de trainer van Barcelona Onder-19 weigerde op de Otten Cup in Eindhoven de troostfinale tegen Everton te spelen. Een ander clubicoon van de Catalanen had het afgelopen weekend beter bekeken: Carles Puyol. De robuuste verdediger van weleer genoot met zijn familie op het water.